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    Фінляндія виділить 600 тисяч євро на розмінування Донбасу

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    Фінляндія виділить 600 тисяч євро на розмінування Донбасу

    Фінляндія висловила рішучу підтримку Україні в пошуку вирішення воєнного конфлікту за допомогою Мінських угод

    Фінляндія підтвердила фінансування України у розмірі 600 тисяч євро для гуманітарного розмінування

    Про це стало відомо під час візиту глави МЗС Фінляндії Пекко Гаавісто у Станицю Луганську, інформує пресцентр МЗС Фінляндії

    Крім цього, скандинавська країна висловила рішучу підтримку Україні в пошуку вирішення воєнного конфлікту за допомогою Мінських угод.

    «Фінляндія багато в чому бере участь в розвитку України, підтримує підвищення енергоефективності та шкільної реформи», - йдеться в повідомленні.  

    Нагадаємо, у першій половині дня 2 листопада глава МЗС Фінляндії відвідав Станицю Луганську. Метою візиту була демонстрація підтримки України, отримання актуальної інформації щодо розвитку ситуації безпеки і дій російських окупаційних військ.

    Як відомо, з 2014 року на Донбасі вилучено понад 120 тисяч боєприпасів.

    МЗС Донбас гроші Фінляндія розмінування фінансування Україна
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