Фінляндія виділить 600 тисяч євро на розмінування Донбасу



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Фінляндія висловила рішучу підтримку Україні в пошуку вирішення воєнного конфлікту за допомогою Мінських угод

Фінляндія підтвердила фінансування України у розмірі 600 тисяч євро для гуманітарного розмінування

Про це стало відомо під час візиту глави МЗС Фінляндії Пекко Гаавісто у Станицю Луганську, інформує пресцентр МЗС Фінляндії.

Крім цього, скандинавська країна висловила рішучу підтримку Україні в пошуку вирішення воєнного конфлікту за допомогою Мінських угод.

«Фінляндія багато в чому бере участь в розвитку України, підтримує підвищення енергоефективності та шкільної реформи», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у першій половині дня 2 листопада глава МЗС Фінляндії відвідав Станицю Луганську. Метою візиту була демонстрація підтримки України, отримання актуальної інформації щодо розвитку ситуації безпеки і дій російських окупаційних військ.

Як відомо, з 2014 року на Донбасі вилучено понад 120 тисяч боєприпасів.