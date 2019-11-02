Болгарія висловить протест Франції через висловлювання Макрона про нелегалів
МЗС Болгарії викликало посла Франції для пояснень
Міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва доручила внести ноту протесту в МЗС Франції в зв’язку з висловлюванням президента Еммануеля Макрона з приводу мігрантів.
Про це повідомляє БГНЕС.
МЗС Болгарії також викликало на понеділок посла Франції в Софії Флоранс Робін для пояснень щодо «українських і болгарських банд», про які Макрон говорив в інтерв’ю газеті Valeurs Actuelles.
Раніше Міністерство закордонних справ України також запросило посла Франції для надання пояснень з приводу висловлювань Макрона.
Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон, говорячи в інтерв’ю консервативному правому щотижневику Valeurs Actuelles про проблему незаконної міграції, згадав про українських нелегалів.
«Я волів би, щоб приїжджали люди з Гвінеї чи Кот-д’Івуару, приїжджали легально, щоб робили цю роботу, аніж болгарським чи українським нелегальним каналам», – сказав президент Франції.