Уряд пропонує Раді дозволити продаж конфіскованих квартир

Документ стосується квартир, стягнутих в дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України «Про санкції»

В Україні планують дозволити продаж конфіскованих у рамках санкцій квартир. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт № 10199. Про це повідомив постійний представник уряду у Раді Тарас Мельничук.

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Відповідний законопроєкт Кабмін схвалив на засіданні 27 жовтня. Йдеться про віднесення конфіскованих квартир, щодо яких уряд визначить такий спосіб виконання рішення суду, до обʼєктів малої приватизації.

«Законопроєкт спрямований на забезпечення реалізації Фондом державного майна нерухомого майна – квартир, стягнутих в дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України «Про санкції», – повідомляє Мельничук

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Своєю чергою пропонується встановити, що на приватизацію обʼєктів державного житлового фонду, конфіскованих за законом про санкції, не поширюється дія закону про приватизацію державного житлового фонду.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше продасть конфісковану у російського олігарха компанію.