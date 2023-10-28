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Окупанти вигадали, як конфіскувати покинуте житло українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вигадали, як конфіскувати покинуте житло українців
Окупанти вигадали схему конфіскації майна українців
фото: ЦНС

Загарбники оглядають приміщення, власники яких не платять за комунальні послуги

Окупаційна адміністрація в межах підготовки до опалювального сезону проводить огляд покинутих помешкань українців, щоб конфіскувати їх. Схему загарбників описав Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти оглядають приміщення, власники яких не платять за комунальні послуги, адже залишили свої домівки через окупацію. Таке майно ворог опечатує з приміткою «майно військової адміністрації».

Після цього в такі квартири та будинки заселяються російські військові.

«Тобто, фактично колаборанти допомагають російським військовим захоплювати будинки українців, які втекли від окупації», – пояснює підпілля.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують залякувати місцевих жителів на тимчасово захоплених територіях України. Так, кадирівці почали відбирати магазини у цивільних.

До слова, триває 612-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. 

Теги: окупація житло окупанти

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