Окупанти вигадали, як конфіскувати покинуте житло українців

Загарбники оглядають приміщення, власники яких не платять за комунальні послуги

Окупаційна адміністрація в межах підготовки до опалювального сезону проводить огляд покинутих помешкань українців, щоб конфіскувати їх. Схему загарбників описав Центр національного спротиву.

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Зазначається, що окупанти оглядають приміщення, власники яких не платять за комунальні послуги, адже залишили свої домівки через окупацію. Таке майно ворог опечатує з приміткою «майно військової адміністрації».

Після цього в такі квартири та будинки заселяються російські військові.

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«Тобто, фактично колаборанти допомагають російським військовим захоплювати будинки українців, які втекли від окупації», – пояснює підпілля.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують залякувати місцевих жителів на тимчасово захоплених територіях України. Так, кадирівці почали відбирати магазини у цивільних.

До слова, триває 612-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.