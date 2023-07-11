Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна вперше продасть конфісковану у російського олігарха компанію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна вперше продасть конфісковану у російського олігарха компанію
У власності компанії перебувають 25 об'єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів
фото ілюстративне

Стартова ціна лоту становить 55 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на аукціон ТОВ «Інвестагро», що належала росіянину Михайлу Шелкову. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

«Фонд держмайна оголосив старт приватизації активів, стягнутих у російських олігархів. 10 серпня ФДМУ проведе на Prozorro.Продажі відкриті торги з продажу аграрної компанії «Інвестагро», яка раніше належала російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайлу Шелкову», – йдеться в повідомленні.

Стартова ціна лоту становить 55 млн грн. Гарантійний внесок для участі у торгах – 11 млн грн.

За підсумками 2022 року «Інвестагро» отримала 3,7 млн грн чистого прибутку, у першому півріччі 2023 року – 7 млн грн збитку. Поточна кредиторська заборгованість підприємства становить 17,2 млн грн. У власності компанії перебувають 25 об'єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів. В оренді – 204 земельні ділянки загальною площею майже 1,32 тис. га.

Раніше повідомлялося, що Україна готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом активи РФ.

Теги: Фонд державного майна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лєбєдєв відомий в Росії та пострадянських країнах дизайнер
​ВАКС конфіскував київські квартири дизайнера-рашиста Лєбєдєва
Сьогодні, 10:45
Шмигаль заявив, що Україна – першопроходець у процесі конфіскації чужих активів
Україна готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом активи РФ – Шмигаль
21 червня, 15:53
Росія експлуатує 36 Ан-124, з них десять належать підсанкційній «Волга-Днєпр»
Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан»
10 червня, 16:56

Економіка

Україна вперше продасть конфісковану у російського олігарха компанію
Україна вперше продасть конфісковану у російського олігарха компанію
Через блокаду портів важка промисловість не може працювати на повну потужність – СЕО Метінвесту
Через блокаду портів важка промисловість не може працювати на повну потужність – СЕО Метінвесту
ВАКС націоналізував активи російських олігархів на мільярди гривень
ВАКС націоналізував активи російських олігархів на мільярди гривень
Інфляція в Україні у річному вимірі впала до 12,8% – Держстат
Інфляція в Україні у річному вимірі впала до 12,8% – Держстат
Збільшення імпорту електроенергії стане показником ефективності рішення НКРЕКП про перегляд прайс-кепів – «Укренерго»
Збільшення імпорту електроенергії стане показником ефективності рішення НКРЕКП про перегляд прайс-кепів – «Укренерго»
Окупанти викрали з Маріуполя металу на $25 млн – нардеп
Окупанти викрали з Маріуполя металу на $25 млн – нардеп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
18K
Держдеп США пояснив, що чекає на Росію в разі теракту на ЗАЕС
18K
Цікаві перспективи зернової угоди. Що задумав Ердоган?
18K
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
13K
Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронів і ракет для низки областей
11K
«Укрзалізниця» оголосила приємну новину для тих, хто збирається до Польщі

Новини

Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Сьогодні, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Сьогодні, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Сьогодні, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту