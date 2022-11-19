Чи треба тікати з країни? Міненерго зробило заяву

Міністерство енергетики звертається до українців: допоможіть енергетикам зменшити навантаження на мережу

Запроваджені аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дають можливість стабілізовувати енергосистему

Ситуація з енергопостачанням в Україні складна, але контрольована. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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«Спростовуючи панічні заяви, що ширяться соціальними мережами та інтернет-ЗМІ, запевняємо, що ситуація з енергопостачанням складна, але контрольована», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що запроваджені аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дають можливість стабілізовувати енергосистему, проводити ремонтні та відновлювальні роботи.

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«Міністерство енергетики звертається до українців з єдиним закликом: допоможіть енергетикам зменшити навантаження на мережу. Маємо досягнути показника добровільного скорочення споживання кожною родиною на рівні 25%», – додали в Міненерго.

Міністерство зазначило, що енергетики працюють над відновленням інфраструктури 24/7.

Нагадаємо, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв’ю BBC заявив, що аби зменшити навантаження на енергомережі, українцям варто подумати про виїзд з країни на декілька місяців.

Згодом, енергетична компанія України ДТЕК спростувала заклик до українців щодо виїзду з країни заради економії електроенергії. Необхідності у цьому немає.

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