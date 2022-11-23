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Міненерго повідомило про наслідки ракетної атаки РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
Міненерго повідомило про наслідки ракетної атаки РФ

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій

Внаслідок масованого ракетного удару Росії по території України сьогодні знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України.

Міненерго нагадує, що Росія обстріляла цивільну інфраструктуру Україні у день, коли Європарламент визнав її державою-спонсором тероризму.

«Сьогодні Росія знову здійснила масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Це цивільна інфраструктура, яка забезпечує електро- та теплопостачання для мільйонів українських жінок, дітей та пенсіонерів.

Таким чином РФ у день визнання Європарламентом її державою-спонсором тероризму довела беззаперечну правдивість цього визначення. Тільки терористи так вчиняють з народом, який не можуть перемогти, тому намагаються просто знищити», – зазначається у заяві.

У відомстві повідомили, що сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

«Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні. Відбуваються аварійні відключення. Відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що енергетики вже працюють і роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Але, як зазначають у Міненерго, зважаючи на масштаби уражень, «знадобиться час».

«Але Росії не вдасться залякати українців. Українці не бояться холоду. Українці не бояться темряви. Українці не бояться терористів. Ми їх перемагаємо – спільними зусиллями, кожен на своєму робочому місці. Довіряйте енергетикам, вірте ЗСУ», – йдеться у заяві.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 23 листопада, через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції. Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему. Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми України. Станція перейшла в режим повного блекауту. 

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

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Теги: енергетика Міненерго війна

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