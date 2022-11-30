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Міненерго проведе перевірки дотримання графіків відключення електроенергії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Міненерго проведе перевірки дотримання графіків відключення електроенергії
Міненерго посилює контроль за виконанням графіків погодинних відключень
фото з відкритих джерел

До перевірок будуть залучені представники Нацкомісії з регулювання сфери енергетики та комунальних послуг, Служби безпеки України, а також НЕК «Укренерго»

Міністерство енергетики України доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення електроенергії. Така інформація з'явилась на сайті Кабінету Міністрів України.

Міністерство енергетики видало наказ, згідно з яким Державна інспекція енергетичного нагляду протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики.

Як ідеться у повідомленні міністерства, таке рішення було прийнято для посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень за результатами моніторингу, проведеного Держенергонаглядом щодо дотримання операторами систем розподілу термінів і тривалості відключень.

До перевірок будуть залучені представники Нацкомісії з регулювання сфери енергетики та комунальних послуг, Служби безпеки України, а також НЕК «Укренерго». Окрім графіків відключення, перевіркам підлягатиме технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

Раніше «Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням. Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності складає 27%.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко назвав умову, щоб відключення світла стали коротшими.

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Теги: Укренерго Герман Галущенко електроенергія Міненерго

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