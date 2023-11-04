Урсула фон дер Ляєн: Європа хоче інвестувати в Україну €50 млрд

Зеленський обговорив із президенткою Єврокмісії членство України у ЄС, санкції проти Росії та підтримку нашої країни

Україна досягла чудового прогресу на шляху до членства в ЄС, і наступного тижня Європейський союз це підтвердить. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції із президентом Володимиром Зеленським.

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«Ми вражені реформами, які ви здійснюєте у розпал війни за власне існування. І ви реформуєте систему правосуддя, боретеся із впливом олігархів, боретеся із відмиванням грошей. Я знаю, що ви перебуваєте в процесі завершення визначних реформ. І якщо це станеться, я в цьому впевнена, українську амбітну мету переходу на наступний етап процесу вступу буде досягнуто», – сказала очільниця Єврокомісії.

Своєю чергою, Зеленський підтвердив, що обговорював із фон дер Ляєн членство України у ЄС, санкції проти Росії та підтримку України під час війни.

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За словами глави держави, Україна не просить для себе «поблажок» на шляху до ЄС та виконує всі рекомендації, надані Єврокомісією.

«Рекомендації, необхідні для початку переговорів щодо членства, ми реалізували. Це стосується і верховенства права, і захисту людських прав і свобод національних спільнот, більшої прозорості у роботі державних інституцій та посилення антикорупційної інфраструктури», – підкреслив Зеленський.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що Європа багато в чому вчиться в України, водночас українцям «не треба вчитися бути європейцями, ви вже європейці».

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«Європа хоче інвестувати у вас, запроваджуємо план фінансування на €50 млн», – анонсувала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у суботу, 4 листопада, вранці зустрів президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн на столичному вокзалі.