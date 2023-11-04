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Урсула фон дер Ляєн: Європа хоче інвестувати в Україну €50 млрд

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Урсула фон дер Ляєн: Європа хоче інвестувати в Україну €50 млрд
Урсулу фон дер Ляєн зустрілася з Володимиром Зеленським у Києві, 4 листопада 2023 р.
фото: Офіс президента України

Зеленський обговорив із президенткою Єврокмісії членство України у ЄС, санкції проти Росії та підтримку нашої країни

Україна досягла чудового прогресу на шляху до членства в ЄС, і наступного тижня Європейський союз це підтвердить. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції із президентом Володимиром Зеленським.

«Ми вражені реформами, які ви здійснюєте у розпал війни за власне існування. І ви реформуєте систему правосуддя, боретеся із впливом олігархів, боретеся із відмиванням грошей. Я знаю, що ви перебуваєте в процесі завершення визначних реформ. І якщо це станеться, я в цьому впевнена, українську амбітну мету переходу на наступний етап процесу вступу буде досягнуто», – сказала очільниця Єврокомісії.

Своєю чергою, Зеленський підтвердив, що обговорював із фон дер Ляєн членство України у ЄС, санкції проти Росії та підтримку України під час війни.

За словами глави держави, Україна не просить для себе «поблажок» на шляху до ЄС та виконує всі рекомендації, надані Єврокомісією.

«Рекомендації, необхідні для початку переговорів щодо членства, ми реалізували. Це стосується і верховенства права, і захисту людських прав і свобод національних спільнот, більшої прозорості у роботі державних інституцій та посилення антикорупційної інфраструктури», – підкреслив Зеленський.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що Європа багато в чому вчиться в України, водночас українцям «не треба вчитися бути європейцями, ви вже європейці».

«Європа хоче інвестувати у вас, запроваджуємо план фінансування на €50 млн», – анонсувала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у суботу, 4 листопада, вранці зустрів президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн на столичному вокзалі. 

Теги: Урсула фон дер Ляєн Володимир Зеленський Європейський союз

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