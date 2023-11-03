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Коли Зеленський відвідає Ізраїль. ЗМІ назвали ймовірну дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Коли Зеленський відвідає Ізраїль. ЗМІ назвали ймовірну дату
Журналісти зазначають, що глава Української держави може прибути до Ізраїлю 6-го або 7 листопада
фото з відкритих джерел

За даними ізраїльського ЗМІ, між країнами тривають переговори щодо візиту Зеленського

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може відвідати Ізраїль з офіційним візитом. Про це повідомив N12 із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними ізраїльського ЗМІ, між країнами тривають переговори щодо візиту Зеленського.

Журналісти зазначають, що глава Української держави ймовірно може прибути до Ізраїлю 6-го або 7 листопада.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський хотів відвідати Ізраїль, щоб висловити країні свою солідарність. Раніше стало відомо, президент України Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль.

Як ми повідомляли ізраїльські ЗМІ, президент України Володимир Зеленський хотів здійснити візит в Ізраїль на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАС. Втім, йому сказали, що це «не на часі». Натомість посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук стверджує, що інформація про те, що ізраїльська влада відмовила президенту Володимиру Зеленському у візиті, є спекуляцією.

Теги: Володимир Зеленський Ізраїль Беньямін Нетаньягу ЗМІ дипломатія

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