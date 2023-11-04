Зеленський та Урсула фон дер Ляєн взяли участь в урочистостях на вокзалі
Президент подякував усім працівникам і працівницям залізниці за їхню роботу
Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяли участь в урочистостях з нагоди Дня працівників і працівниць залізниці. Про це повідомляє Укрінформ.
«Сьогодні ми зустрічаємося в такому форматі на відзначенні професійного дня наших залізних людей – всіх тих, хто додає українській єдності важливих елементів, без яких у державі було б в тисячі, в тисячі разів складніше вистояти в цій війні та зберегти життя для людей», – сказав Зеленський.
Президент нагадав, що українські залізничники допомогли евакуювати 4 мільйони людей із зони бойових дій. «Наша залізниця, ви всі, ви змогли перевезти вже тільки від початку цього року більше, ніж 120 млн тонн вантажів, зокрема, і глобально важливих вантажів, таких, як продовольство. І я вдячний кожній країні та Євросоюзу за підтримку залізничних шляхів», – сказав Зеленський.
За його словами, від початку повномасштабної війни українські залізничники змогли побудувати нові життєво важливі маршрути, яких Україна потребувала десятки років. «І це маршрути з Польщею, з Румунією, Молдовою. Українські залізничники додають Європі внутрішньої інтегрованості, внутрішніх зв’язків», – сказав президент.
Зеленський відзначив роботу залізниці, «яка здатна додати гуманітарної сили, сили людяності іншим країнам світу».
«Наші медичні потяги. А це фактично шпиталі на залізниці, які рятують життя, які перевозять поранених постійно, постійно допомагають зберегти життя людей», – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що «наша залізниця – це значно більше, ніж просто транспорт». «Це гарантія, що наші люди, наша українська економіка, наша держава не будуть відірвані від європейських країн, які нам допомагають. Наша залізниця - це гарантія, що області України, наші міста, наші села в різних частинах нашої держави навіть під обстрілами російських терористів об'єднані в один простір життя з необхідними сенсами, з необхідними товарами», – наголосив Зеленський.
Президент подякував усім працівникам і працівницям залізниці за їхню роботу.
Російсько-українська війна забрала життя 530 працівників української залізниці. Їхню пам’ять присутні вшанували хвилиною мовчання.
«Варто сказати і про те, що завдяки дипломатичним поїздам Україну відвідали понад 500 делегацій. І це просто дійсно потужний результат... Урсула користувалася постійно нашим вітчизняним продуктом, українською залізницею», – сказав Зеленський.
Президентка Європейської комісії наголосила, що Україна може пишатися своїми залізничниками. «З самого початку російської війни проти України ви працюєте безперервно в таких складних умовах. Ви допомагаєте своїм співвітчизникам знаходити притулок у Європейському Союзі й повертатися знову додому. Ви перевозите зерно і життєво важливі продукти з України і до всього освіту. І ви зв’язуєте свою країну і свій народ. Ви підтримуєте лінію життя, і я можу стати свідком цього, тому що вже 6 раз я приїжджаю до Києва потягом, і я можу сказати, що цей потяг став легендою», – сказала вона і подякувала працівникам української залізниці за професіоналізм і роботу.
На урочистостях президент вручив державні нагороди працівникам Укрзалізниці.
Нагадаємо, президентка Європейської комісії прибула до Києва вранці 4 листопада. На центральному залізничному вокзалі столиці її зустрів президент України Володимир Зеленський.
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