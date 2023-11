Президентка Єврокомісії розкрила мету візиту до Києва

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 4 листопада, вранці зустрів президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн на столичному вокзалі. Відповідне фото голова Єврокомісії оприлюднила у соцмережі Х.

«Рада повернутися до Києва для шостого візиту за час війни», – написала вона.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що прибула до Києва, щоб обговорити шлях України до вступу в ЄС, фінансову підтримку ЄС для відновлення України як сучасної, процвітаючої демократії. «І як ми будемо далі змушувати Росію платити за її агресивну війну», – сказала вона.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU