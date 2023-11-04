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Президентка Єврокомісії розкрила мету візиту до Києва

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Президентка Єврокомісії розкрила мету візиту до Києва
Президент Володимир Зеленський зустрів Урсулу фон дер Ляєн на київському вокзалі
фото: Урсула фон дер Ляєн/X

Урсула фон дер Ляєн планує обговорити шлях України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 4 листопада, вранці зустрів президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн на столичному вокзалі. Відповідне фото голова Єврокомісії оприлюднила у соцмережі Х.

«Рада повернутися до Києва для шостого візиту за час війни», – написала вона.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що прибула до Києва, щоб обговорити шлях України до вступу в ЄС, фінансову підтримку ЄС для відновлення України як сучасної, процвітаючої демократії. «І як ми будемо далі змушувати Росію платити за її агресивну війну», – сказала вона.

Раніше джерела «Главкома» повідомили, що наприкінці цього тижня до України планує прибути президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.  

Перший заступник голови Комітету парламента з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що вранці 4 листопада до Києва прибула президентка Європейської комісії. 

Зазначимо, що Урсула фон дер Ляєн відвідувала Київ 9 травня, щоб разом з українцями відзначити День Європи, та наголосила тоді на тому, що Україна є частиною єдиної європейської родини.

Перед цим вона разом із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем була в Україні 2 лютого.

Нагадаємо, нещодавно голова Євроради Шарль Мішель звинуватив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн у перевищенні зовнішньополітичних повноважень. Вона отримала догану за слова про приєднання України до ЄС.

 

Теги: Урсула фон дер Ляєн Україна Володимир Зеленський

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