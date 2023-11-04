Президентка Єврокомісії розкрила мету візиту до Києва

Урсула фон дер Ляєн планує обговорити шлях України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 4 листопада, вранці зустрів президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн на столичному вокзалі. Відповідне фото голова Єврокомісії оприлюднила у соцмережі Х.

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«Рада повернутися до Києва для шостого візиту за час війни», – написала вона.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що прибула до Києва, щоб обговорити шлях України до вступу в ЄС, фінансову підтримку ЄС для відновлення України як сучасної, процвітаючої демократії. «І як ми будемо далі змушувати Росію платити за її агресивну війну», – сказала вона.

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Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

Раніше джерела «Главкома» повідомили, що наприкінці цього тижня до України планує прибути президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Перший заступник голови Комітету парламента з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що вранці 4 листопада до Києва прибула президентка Європейської комісії.

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Зазначимо, що Урсула фон дер Ляєн відвідувала Київ 9 травня, щоб разом з українцями відзначити День Європи, та наголосила тоді на тому, що Україна є частиною єдиної європейської родини.

Перед цим вона разом із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем була в Україні 2 лютого.

Нагадаємо, нещодавно голова Євроради Шарль Мішель звинуватив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн у перевищенні зовнішньополітичних повноважень. Вона отримала догану за слова про приєднання України до ЄС.