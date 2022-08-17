Ув’язнений Саакашвілі звернувся до українців із проханням

Саакашвілі заявив, що його здоров'я підірване

Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі заявляє, що хоче особисто брати участь у боротьбі за свободу України. Про це йдеться у листі політика, опублікованому на його Facebook-сторінці.

Саакашвілі заявив, що він хоче свободи для України та брати участь у боротьбі проти російських окупантів.

"Я в полоні, ув'язнений у Грузії, але моє серце в Україні. Моє здоров'я підірване, але хочу, щоб співгромадяни українці знали, що мене підтримує духовно та фізично героїзм наших солдатів, єдність народу, лідерство президента Зеленського, підтримка всього світу України та моя власна безмежна віра у перемогу. Я хочу свободи для України і хочу безпосередньо брати участь у боротьбі і впевнений, що українці своїх не кидають і будуть пам'ятати про мене", – написав Саакашвілі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Саакашвілі страждає на атрофію м'язів. Політик має ослаблений імунітет.

Раніше брат експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Георгій Саакашвілі заявив, що політик, який перебуває на даний момент у клініці, схуд ще на 11 кілограмів. За словами Георгія, Михайло дуже слабкий, а за останні три дні до 14 поставлених діагнозів додалося ще три.

До цього адвокат Михайла Саакашвілі Шалва Хачапурідзе розповів, що фахівці та експерти зі США та Швейцарії проведуть перевірку стану здоров'я політика.