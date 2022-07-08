«Почорніло обличчя». Адвокат Саакашвілі повідомив про стан політика

Стан Саакашвілі значно погіршився

Здоров'я експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває на лікуванні у тбіліській клініці «Вівамед», різко погіршилося. Про це у четвер, 7 липня, заявив адвокат політика Шалва Хачапурідзе.

«Стан Саакашвілі вкрай важкий. У нього почорніло обличчя, з'явилися пігменти, руки в зморшках. Колір його обличчя як у людини, яка померла 2-3 дні тому», – сказав захисник журналістам.

На думку Хачапурідзе, стосовно колишнього президента має бути застосоване положення закону, за яким йому тимчасово призупинять виконання покарання та спрямують на лікування за кордон.

Раніше представники пенітенціарної служби Грузії розповсюдили заяву, що стан здоров'я Саакашвілі знаходиться під контролем лікарів і йому надається необхідна медична допомога.

Повідомлялося, що Саакашвілі близький до інвалідності: лікар політика розповів про стан його здоров’я.

Раніше Україна офіційно визнала Саакашвілі постраждалим у справі про неналежне утримання у грузинській в'язниці.

Нагадаємо, Саакашвілі шкодує про своє рішення сісти у грузинську в'язницю.

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