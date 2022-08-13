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У Саакашвілі почалася атрофія м'язів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Саакашвілі почалася атрофія м'язів
Саакашвілі перебуває на даний момент у клініці
фото з відкритих джерел

Мати Саакашвілі повідомила, що у нього атрофія м'язів

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі страждає на атрофію м'язів. Про це у розмові з грузинським телеканалом Mtavari Arxi повідомила його мати Гіулі Аласанія.

Жінка після того, як відвідала колишнього грузинського лідера, заявила, що м'язи у політика «справді атрофовані».

«Це видно і неозброєним оком», – сказала вона.

Також Аласанія вказала, що політик має ослаблений імунітет.

Раніше брат експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Георгій Саакашвілі заявив, що політик, який перебуває на даний момент у клініці, схуд ще на 11 кілограмів. За словами Георгія, Михайло дуже слабкий, а за останні три дні до 14 поставлених діагнозів додалося ще три.

До цього адвокат Михайла Саакашвілі Шалва Хачапурідзе розповів, що фахівці та експерти зі США та Швейцарії проведуть перевірку стану здоров'я політика.

Повідомлялося, що Саакашвілі близький до інвалідності: лікар політика розповів про стан його здоров’я.

Раніше Україна офіційно визнала Саакашвілі постраждалим у справі про неналежне утримання у грузинській в'язниці.

Нагадаємо, Саакашвілі шкодує про своє рішення сісти у грузинську в'язницю.

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Теги: Грузія Михайло Саакашвілі США

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