Грузинська влада дозволила Саакашвілі тимчасово вийти з тюрми

Саакашвілі таки вийде з тюрми, хоч і тимчасово, усього лиш на обстеження

Третій президент Грузії може переїхати на обстеження до приватної клініки

Міністерство юстиції Грузії запропонувало Міхеїлу Саакашвілі пройти обстеження у приватній клініці. Про це пише видання apsny.ge.

Очільник мін’юсту Грузії Раті Брегадзе на брифінгу після засідання уряду заявив, що таке рішення було продиктоване станом здоров’я ув’язненого політика, який, зокрема, вибірково приймає призначені йому ліки.

Таке рішення, пояснив Брегадзе, було ухвалене після консультації з лікарями та їхніх рекомендацій.

Крім того, видання «Новини – Грузія» зазначило, що суд Тбілісі погодився заслухати висновок медичних експертів щодо стану здоров'я Саакашвілі. Після цього, заявив суддя Бадрі Кочламазашвілі, буде ухвалене рішення про те, чи варто проводити нову медекспертизу стану здоров’я колишнього глави держави.

Нагадаємо, Саакашвілі 1 жовтня 2021 року затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування.

У лютому третій президент Грузії знову оголосив голодування.

У квітні поточного року лікар створеного при омбудсмені Грузії альтернативного медичного консиліуму Отар Тоїдзе заявив, що Міхеїл Саакашвілі близький до інвалідності, а, можливо, і до смерті.

Разом з тим, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявляла, що не помилує ув'язненого колишнього главу держави Михайла Саакашвілі, оскільки вважає, що це підвищить поляризацію у суспільстві.