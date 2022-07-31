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Саакашвілі збирається піти з політики – адвокат

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 00:50 glavcom.ua
Саакашвілі збирається піти з політики – адвокат

Адвокат третього президента Грузії Валерій Гелбахіані заявив, що Михайло Саакашвілі має намір піти з політики

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі має намір піти з політики. Таку заяву зробив його адвокат Валерій Гелбахіані, повідомляє Ехо Кавказу.

Адвокат пояснює його рішення тим, що політику більше не цікаво нею займатися. Правозахисник зазначив, що політичний ресурс Саакашвілі вичерпав себе і головним його завданням є збереження свого здоров'я і життя після того, як політика затримали і доставили до в'язниці. 

«Саакашвілі більше не цікава політика. Його політичний ресурс вичерпав своє, його порядок денний і завдання також змінилися. Його головне завдання – це стежити за здоров'ям, врятуватися від можливої небезпеки, смерті», – сказав він.

Повідомлялося, що Саакашвілі близький до інвалідності: лікар політика розповів про стан його здоров’я.

Раніше Україна офіційно визнала Саакашвілі постраждалим у справі про неналежне утримання у грузинській в'язниці.

Нагадаємо, Саакашвілі шкодує про своє рішення сісти у грузинську в'язницю.

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Теги: Михайло Саакашвілі політика Грузія

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