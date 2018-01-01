«Уявімо, що Путін їв яблуко і вдавився…» Нардеп закликав українців готуватись до наступу в будь-яку хвилину

У «Національному корпусі» виступають за створення в Україні приватної військової компанії

У партії «Національний корпус» попереджають: наразі процеси політичної нестабільності у світі пришвидшуються, і Україна має серйозно готуватися до викликів. Чому так і як саме готуватися, розповідає лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький у інтерв’ю «Главкому». «Уявімо, що сьогодні Путін їв



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Фото: Станіслав Груздєв Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу»

У «Національному корпусі» виступають за створення в Україні приватної військової компанії

У партії «Національний корпус» попереджають: наразі процеси політичної нестабільності у світі пришвидшуються, і Україна має серйозно готуватися до викликів. Чому так і як саме готуватися, розповідає лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький у інтерв’ю «Главкому».

«Уявімо, що сьогодні Путін їв яблуко, вдавився і помер. Це дестабілізація Росії. Процеси нестабільності, турбулентності у світі пришвидшуються. Головне в таку епоху – бути готовим», — говорить Білецький.

Він підкреслює, що ті, хто будуть готові, ті виграють. Ті, хто будуть не готові, сподіватимуться на доброго сусіда, на Обаму, на Клінтон, потім на Трампа, потім на санкції, чи ще щось, ті не отримують нічого. «Багато тисяч добровольців готові продовжувати війну з Росією. Ці люди могли би це робити на великій кількості фронтів: Сирія, завтра, можливо, Середня Азія або Кавказ», — додає він.

На думку Білецького, ми весь час шукаємо господарів для себе: то в Росії, то в Берліні чи Вашингтоні... «Владі нашій не потрібен інструмент сучасної армії. Але він потрібен справжній Україні, тій Україні, яку ми повинні побудувати», — наголошує політик.

Білецький виступає за створення в Україні приватної військової компанії.

«Приватні військові компанії зараз виконують левову частку геополітичних завдань більшості серйозних країн світу. Надзвичайно складно оголосити війну, ввести війська на рівні держави. Але слід захищати свої інтереси в третіх країнах. Інтереси України, наприклад, були присутні в Македонії, але в України немає жодної можливості офіційно запустити українських військових до цієї країни. Так от, приватні компанії вирішують всі ці питання», — вважає лідер «Національного корпусу».

Політик нагадує, що «наш «найкращий сусід» і найгірший кошмар – Росія – має приватні компанії».

«Ми вже встигли їх на собі відчути, це ті самі «вагнерівці». Їх знає Сирія, Лівія, Судан і так далі. США мають фантастично великі військові компанії з кадрами в сотні тисяч людей. Китай має компанії, які зараз присутні щонайменш у десяти країнах Африки, захищають капіталовкладення і геополітичні інтереси Китаю. Прародичем цієї системи військових компаній є Британія. Що такі компанії можуть дати Україні? У нас є ворог Росія, її послаблення на всіх фронтах призведе до того, що вона буде внутрішньо дестабілізуватись. І от тоді у певний момент настане можливе вирішення питання з відновленням територіальної цілісності української держави», — резюмує Білецький.

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