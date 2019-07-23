В Херсонській області опрацювали всі протоколи: на другому місці партія Медведчука



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Павло Павліш (зліва) та Володимир Іванов (крайній справа)

По мажоритарці «Слуга народу» виграла в чотирьох з п’яти округів

На всіх п’яти округах Херсонської області опрацювали протоколи результатів виборів по багатомандатному округу.

На першому місці – партія «Слуга народу» з результатом 49,71%.

З великим відривом далі слідує партія Бойка-Медведчука «Опозиційна платформа – За життя» - 17,97%.

На третьому місці – «Європейська солідарність» з 6% підтримки.

Партія «Голос», яка проходить в Раду по багатомандатному округу, на Херсонщині отримала дуже низький результат – 2,82% (восьме місце в регіоні).

Майже половина виборців Херсонщини проголосувала за президентську партію

Чинні нардепи програли всю мажоритарку

По мажоритарці в Херсонській області «Слуга народу» взяла чотири округи. Тільки в 184-му окрузі в Новій Каховці переміг Ігор Колихаєв, депутат облради, член фракції БПП. Чинний депутат Іван Винник зайняв на цьому окрузі третє місце.

На інших округах області також балотувались народні депутати, але всі вони програли.

В 182-му окрузі Олександр Співаковський зайняв п’яте місце. Від «Слуги народу» тут був керівник юрфірми Павло Павліш.

В 183-му нардеп Юрій Одарченко з результатом 7,31% зайняв четверте місце. Перемогла тут головний лікар Обласної лікарні відновного лікування Вікторія Вагнер.

Народний депутат Сергій Хлань намагався поборотись за мандат по округу №185, але отримав лише 16,7% підтримки. Переміг тут член партії «Слуга народу» Володимир Іванов.

У 186-му окрузі нардеп Федір Негой вщент програв представнику «Слуги народу» Олексію Ковальову.

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