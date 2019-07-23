Інопреса про наші вибори: Україна стоїть на порозі політичної революції

Володимир Зеленський та його соратники святкують перемогу на виборах до Ради

«Успіх Зеленського і його партії ставить перед Кремлем неприємні питання»

Іноземні видання з пересторогою сприйняли переконливу перемогу партії президента Володимира Зеленського на парламентських виборах. У першу чергу, європейські оглядачі застерігають Зеленського від перетворення на диктатора, радять не йти шляхом президента сусідньої країни Володимира Путіна. Водночас іноземні ЗМІ зауважують, що сам факт такої «шокуючої перемоги» є незручним для Кремля, адже повнота влади у Росії досягається не демократичними виборами, а шляхом маніпуляцій, заборон та репресій. Крім того, європейські ЗМІ підкреслюють: на плечі Зеленського лягає надзвичайно велика відповідальність за усі процеси в країні та за реалізацію його передвиборчих обіцянок, адже тепер переконлива більшість у Верховній Раді у його політсили, тому президенту тепер не буде на кого нарікати.

Американських журналістів більше хвилює, яким чином Зеленський, який має бізнес-зв’язки із олігархом Ігорем Коломойським, збирається реалізовувати свій план із деолігархізації країни.

Австрійська Die Presse зауважує: феномен обрання Володимира Зеленського та високий рейтинг його партії в Україні може стати для росіян наочним прикладом демократії, але у Кремлі ж цьому не радіють.

«У Росії люди Володимира Путіна роками залишаються при владі завдяки мантрі: лише стабільність може сприяти розвитку країни. В Україні з часів проголошення Незалежності в 1991 році все якраз навпаки: там чарівним словом є «зміни», навіть якщо за них доводиться платити високу ціну», - йдеться в статті із заголовком «Успіх Зеленського ставить перед Кремлем неприємні питання».

Видання продовжує: ця логіка допомогла Зеленському прийти до влади, однак рішення про це прийняли виборці, а не хтось замість них. «У Росії, в свою чергу, все влаштовано інакше. У політичних процесах тут йде не чесна, а брудна гра. Це можна простежити зараз по муніципальних виборів в Москві, у яких не дають можливості брати участь демократичній опозиції».

Автор статті також попереджує українського президента: нині його та партію «Слуга народу» підтримує більшість українців, але перетворюватися на авторитарного правителя небезпечно. «Пам'ять про долю попередника Віктора Януковича може вберегти його (Зеленського) від великих помилок: ті, хто починає наслідувати Путіна, в Україні живуть недовго», - попереджує Die Presse.

Невизначеність подальшої поведінки Зеленського, впевненість якого тепер підкріплена широким представництвом його політсили у Верховній Раді, тривожить і німців. «Яким політичним курсом піде країна, як і раніше, залишається незрозумілим», - пише видання Handelsblatt.

У першу чергу, йдеться у статті, незрозуміло, чи хоче Зеленський, як він заявляв, позбутися олігархів у політичному та економічному сенсі і насправді докорінно змінити українську систему.

«Росії б дуже сподобалось, якби Україна заплуталася у власних протиріччях, - пише німецьке видання. - У чому абсолютно не зацікавлений господар Кремля, так це у вільній, процвітаючій, демократичній і динамічній Україні. Однак саме такою країна має стати, якщо Європа продовжить заради неї протидіяти Росії санкціями і мільярдними дотаціями Києву».

«Заява Зеленського про те, що протягом місяця він назве нового прем'єр-міністра – «гуру економіки», дає надію на те, що він всерйоз говорить про необхідність реформ. Але і змушує МВФ, ЄС та інших спонсорів принаймні місяць нудитися в очікуванні відповіді на питання про те, в якому напрямку насправді буде рухатися Україна. І чи були доцільними мільярдні стабілізаційні кредити Україні - або ж вони лише фінансують повернення «ПриватБанку» олігархові Коломойському», - резюмує автор статті.

Оглядачі німецього Rheinische Post налаштовані досить оптимістично. «Було б недалекоглядно бачити в Зеленському лише молодшу і хитрішу тінь необтесаного Януковича з його боксерською біографією. Крім того, новий президент, принаймні, не змушує сумніватися в тому, що при ньому не буде фундаментального повороту в бік Сходу», - йдеться у статті.

Автори нагадують, що Зеленський постійно підкреслює свій проєвропейський курс.

Rheinische Post також зауважує: попередник Зеленського Петро Порошенко принципово і безкомпромісно відмовлявся вести переговори про окупований Крим. «Новий президент, здається, хоче порушити це табу. Путін, який навіть не привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах, півтора тижня тому вперше поговорив по телефону зі своїм київським колегою і заявив про готовність продовжити бесіду», - нагадує видання. Втім, зауважує автори статті, розчаровані активісти Майдану бачать у цьому поганий знак.

А от норвезьке видання NRK звертає увагу на надзвичайно високу персональну відповідальність Зеленського, яка лягає на нього разом із отриманою великою кількістю мандатів у «Слуги народу» у парламенті. «Йому не вдасться звалити провину на когось ще, якщо все піде не так, як він хоче», - йдеться у статті.

«З огляду на те, що відбувається, є всі підстави говорити, що Україна стоїть на порозі політичної революції. Саме цього українці і чекають від нового президента і його партії», - підкреслює видання

Данське видання Avisen.dk цитує знаного у країні політичного експерта Флемінга Хансена, який нагадує: «Корупція в Україні носить системний характер, і боротьба з нею вимагає величезних зусиль». «Це аж ніяк не означає, що проблеми неможливо розв'язати. Ми вже спостерігаємо в Україні значний прогрес. Але будуть потрібні вкрай жорсткі заходи - і Зеленський вже показав, що готовий піти на багато що. Так, він уже погрожував почати зі скасування депутатської недоторканності».

Американську ж пресу більше цікавить обіцянка Зеленського щодо деолігархізації України. «Крім політичної нестабільності, Україна також постраждала від неформального панування своїх найбагатших олігархів, які контролюють величезну частку економіки країни та більшість ЗМІ», - пише The New York Times.

«Зеленський пообіцяв покласти край усьому цьому, але він сам пов'язаний із одним з найпотужніших олігархів України Ігорем Коломойським. Коломойський володіє телевізійною групою, яка купує контент від продакшна пана Зеленського. Втім, Зеленський заперечив, що його ділові зв'язки з Коломойським можуть перейти у політичний вплив», - нагадало видання.

Журналістів Bloomberg непокоїть повна недосвідченість Зеленського. «Як і головний герой його серіалу «Слуга народу», вчитель, який обійняв посаду глави держави, Зеленський не мав політичного досвіду, перш ніж отримав переконливу перемогу на президентських виборах у квітні. З тих пір підтримка його партії збільшилася втричі. Особливо після того, як він поклявся змінити політичний істеблішмент», - пише видання.

Bloomberg також висловлює побоювання, що бути ефективним правителем Зеленському завадять не лише нові нардепи, які в своїй більшості далекі від політики, а й зв’язки із Коломойським. «Більшість кандидатів від «Слуги народу» є політичними неофітами, а деякі його призначення, а також ділові зв'язки з мільярдером Ігорем Коломойським, телеканал якого транслює його шоу, викликали критику, даючи підстави говорити, що він не зможе вийти з орбіти олігархів», - йдеться у статті із заголовком «Президент України отримав більшість у результаті шокуючою підтримки виборців».

А от російські ЗМІ, навіть після жорсткої відповіді президента Зеленського щодо проведення телемосту між нашою країною і РФ, досі вважають його «своїм». Принаймні, більше «своїм», ніж був Петро Порошенко. РИА «Новости» не змогло приховати своєї радості від порівняно низьких (на їхню думку) результатів політсили Петра Олексійовича та опублікувало текст із заголовком «В Польщу на полуницю. Герої Майдану програли вибори в Україні». Пропагандисти пораділи, що у новій Раді не буде Надії Савченко, Володимира Парасюка (який опинився у парламенті завдяки своїй палкій промові зі сцени Майдану, яка надихнула активістів на штурм Межигір’я, а Януковича на втечу), козака Гаврилюка та – звісно! – Дмитра Яроша. «За бортом - колишній лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош. Активіст і народний трибун постійно намагався налякати владу тим, що він доведе до кінця «національну революцію». Погрожував повісити Зеленського прямо на Хрещатику, якщо той зрадить Україну. Але це не допомогло блоку націоналістів подолати п'ятивідсотковий бар'єр», - зловтішаються російські оглядачі.

Щодо Гаврилюка, який на своєму окрузі набрав 0,56%, поступившись черговому «слузі народу», РИА «Новости» вважає, що у мережі поразку живого символу Майдану сприйняли з іронією. Росіяни публікують фото задумливого Гаврилюка з підписами: «До Польщі на полуницю? Або в Москву на будівництво?», «Знову лопата».

У свою чергу Лента.ру переймається, що в команді Зеленського «далеко не всі націлені на нормалізацію відносин з Росією і справжню реінтеграцію непідконтрольних регіонів. Наприклад, радник нового президента Микита Потураєв напередодні голосування закликав перейменувати Росію в «Московію» і відзначився розповіддю про плани боротьби з «російською пропагандою» в російськомовному Донбасі».

На думку московських журналістів, «налагодити відносини» із країною-агресором міг би кум Путіна, один з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук, але нова влада має інше бачення вирішення проблеми. «Опозиціонера не влаштував план президента із мирного врегулювання, що відмовляє Донбасу в особливому статусі, і небажання глави держави визнавати лідерів «ДНР» і «ЛНР» повноправними учасниками переговорів», - пояснює російське видання.

Лента.ру трактує проукраїнські заяви Зеленського просто: мовляв, боїться втратити рейтинг проукраїнськи налаштованих виборців: «Зеленський же ще під час президентських перегонів неодноразово вислуховував публічні звинувачення старої влади в роботі на Кремль, тому нові закиди в «капітуляції перед Москвою» і «проросійському реваншизм» йому ні до чого, з огляду на те, що «Слузі народу» тепер загрожує падіння рейтингів».

Наталія Сокирчук, «Главком»