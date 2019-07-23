Весільний фотограф, який переміг Богуслаєва пояснив, за рахунок чого виграв вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новообраний народний депутат Сергій Штепа Фото: Audi Центр Запоріжжя

Сергій Штепа випередив керівника «Мотор Січі» на 11%

«У суспільства був запит на оновлення влади». Так в інтерв’ю «Главкому» новообраний депутат від «Слуги народу» Сергій Штепа пояснив свою перемогу на позачергових виборах в одномандатному окрузі №77 (Запоріжжя), випередивши керівника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва на 11%.

«Я є абсолютно новою персоною, ніколи не був у політиці. У мене незаплямована репутація, я не мав жодного зв’язку з корупційними схемами та старою системою влади. Мабуть, саме тому люди мене підтримали», - розповів 29-річний політик і повідомив, що його конкурент не телефонував із привітаннями.

Сергій Штепа став переможцем виборів до Верховної Ради в одномандатному окрузі №77

За його словами, нині по всій країні є тренд на оновлення, який зараз набрав значно більше сили, ніж було раніше. Він також підкреслив, що з повагою ставиться до всіх своїх опонентів. «Я не кажу, що вони погані, чи чимось гірші за мене», - додав він.

Сергій Штепа також визнав, що без допомоги партії не переміг би на виборах. «Звичайно, бренд додав трохи впізнаваності. Думаю, 50% - це я і 50 – це бренд. Без бренду, звісно, я б не виграв. Але і той факт, що якщо поставити будь-кого під цим брендом і ця людина виграє, це також неправда. Важливе поєднання професійної людини і бренду», - поділився думкою новообраний депутат.

Читайте також на «Главкомі» перше інтерв’ю із Сергієм Штепою.