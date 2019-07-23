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    Брат Медведчука програв вибори працівниці компанії Ахметова

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    <span>Брат Віктора Медведчука Сергій не потрапить до Верховної Ради&nbsp;</span> - Брат Медведчука програв вибори працівниці компанії Ахметова
    Брат Віктора Медведчука Сергій не потрапить до Верховної Ради 

    На окрузі №105 підрахували усі бюлетені

    Брат Віктора Медведчука Сергій програв на виборчому окрузі на Луганщині представниці «Опозиційного блоку», яка працює в компанії ДТЕК Енерго олігарха Ріната Ахметова.

    Про це свідчать дані Центрвиборчкому після підрахунку 100% бюлетенів на окрузі №105.

    Так, перемогу тут отримала Вікторія Гриб — керівниця напряму зі сталого розвитку ТОВ ДТЕК Енерго. Вона набрала 1 852 голоси, або 39,58%.

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    Сергій Медведчук, який висувався від «Опозиційної платформи — за життя», зайняв друге місце, за нього проголосували 1 483 людини, або 31,7%.

    Як зазначається на сайці ЦВК, Сергій Медведчук народився 25 березня 1959 року в селищі Абан Абанського району Красноярського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент ТОВ Керамбуд, член політичної партії «Опозиційна платформа — За життя!», проживає у Києві.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.12%
    • ОПЗЖ
      13.06%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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