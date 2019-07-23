Брат Медведчука програв вибори працівниці компанії Ахметова



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Брат Віктора Медведчука Сергій не потрапить до Верховної Ради

На окрузі №105 підрахували усі бюлетені

Брат Віктора Медведчука Сергій програв на виборчому окрузі на Луганщині представниці «Опозиційного блоку», яка працює в компанії ДТЕК Енерго олігарха Ріната Ахметова.

Про це свідчать дані Центрвиборчкому після підрахунку 100% бюлетенів на окрузі №105.

Так, перемогу тут отримала Вікторія Гриб — керівниця напряму зі сталого розвитку ТОВ ДТЕК Енерго. Вона набрала 1 852 голоси, або 39,58%.

Сергій Медведчук, який висувався від «Опозиційної платформи — за життя», зайняв друге місце, за нього проголосували 1 483 людини, або 31,7%.

Як зазначається на сайці ЦВК, Сергій Медведчук народився 25 березня 1959 року в селищі Абан Абанського району Красноярського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент ТОВ Керамбуд, член політичної партії «Опозиційна платформа — За життя!», проживає у Києві.

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