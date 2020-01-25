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    Економіка та фінанси

    Українські банки збираються пом'якшити вимоги до позичальників

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    Українські банки збираються пом'якшити вимоги до позичальників

    У свою чергу, банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні

    Українські банки прогнозують, що з початком 2020 року їхні «кредитні портфелі» збільшаться, а вимоги до тих, хто буде позичати — поступово будуть пом’якшуватись. Такі дані опитування провідних українських банків оприлюднив НБУ.

    «У січні-березні банки прогнозують подальше збільшення портфелів кредитів населенню та бізнесу, а також приплив депозитів з обох сегментів», — йдеться у повідомленні.

    У свою чергу, банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні, хоча великі банки зазначили, що кількість іпотек може зрости.

    «Банки також очікують пом’якшення стандартів надання позик для малого та середнього бізнесу, гривневих кредитів, а також короткострокових позик. Так само вони очікують на пом’якшення стандартів споживчого кредитування», — додається у повідомленні.

    Зазначається, що опитування проводили з 17 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року. Участь в опитуванні взяли керівники 49 найбільших українських банків, на яких припадає близько 99% банківського ринку.

    До слова, у грудні глава уряду Гончарук анонсував кредити для бізнесу під 12% вже в 2020 році.

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    банки Богдан Богдан Данилишин
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