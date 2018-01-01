В МЗС України закликали посилити антиросійські санкції

РФ розуміє мову сили та санкцій, заявили в МЗС України

Прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявила, що необхідно посилити санкції проти Росії. Таким чином вона прокоментувала заяву російської делегації про те, що в разі повернення в ПАРЄ вона не буде виконувати всі резолюції. «РФ не виконує не тільки резолюції ПАРЄ, а й міжнародне право в цілому. Розуміє мову сили



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Речниця МЗС України Мар'яна Беца

РФ розуміє мову сили та санкцій, заявили в МЗС України

Прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявила, що необхідно посилити санкції проти Росії.

Таким чином вона прокоментувала заяву російської делегації про те, що в разі повернення в ПАРЄ вона не буде виконувати всі резолюції.

«РФ не виконує не тільки резолюції ПАРЄ, а й міжнародне право в цілому. Розуміє мову сили та санкцій. Санкції слід посилювати», - написала Беца у Twitter.

Як повідомляв «Главком», у резолюції «Гуманітарні наслідки війни в Україні» ПАРЄ вимагає від Росії зупинити військову агресію проти України.

Окрім цього, Парламентська асамблея Ради Європи закликала Україну ратифікувати Римський статут.

Нагадаємо, 23 січня ПАРЄ також прийняла резолюцію щодо мов нацменшин без згадки про Україну.

Також повідомлялося, що Росія може повернутися до ПАРЄ у вересні.