Парламентська асамблея Ради Європи закликала Україну ратифікувати Римський статут

У ПАРЄ вважають, що ратифікація Римського статуту допоможе провести ефективне розслідування злочинів, скоєних під час війни в Україні

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає Україну якомога скоріше ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Про це йдеться в резолюції «Гуманітарні наслідки війни в Україні», яка була підготовлена депутатом Егідіусом Варейкісом (Литва, група Європейської народної партії). Резолюція була проголосована 23



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У ПАРЄ вважають, що ратифікація Римського статуту допоможе провести ефективне розслідування злочинів, скоєних під час війни в Україні

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає Україну якомога скоріше ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться в резолюції «Гуманітарні наслідки війни в Україні», яка була підготовлена депутатом Егідіусом Варейкісом (Литва, група Європейської народної партії).

Резолюція була проголосована 23 січня в рамках зимової сесії ПАРЄ. «За» проголосувало 56 депутатів, «проти» - нуль, «утрималися» - 10 з 66 депутатів, які взяли участь в голосуванні.

«Асамблея закликає ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду якомога скоріше. Це дозволить провести ефективне розслідування конкретних випадків порушення міжнародного гуманітарного права під час війни в Україні», - йдеться в резолюції.

Також ПАРЄ закликає українську владу привести Кримінальний кодекс та Кримінальний процесуальний кодекс у відповідність до міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального законодавства.

Водночас у ПАРЄ закликали звільнити всіх російських ув’язнених та затриманих осіб, ухвалити законодавство щодо гуманітарного розмінування, переглянути закон щодо гуманітарної допомоги з метою спрощення надання гуманітарної допомоги територіям, що постраждали від війни.

Як повідомляв «Главком», у вищевказаній резолюції ПАРЄ також вимагає від Росії зупинити військову агресію проти України.

Нагадаємо, 23 січня ПАРЄ прийняла резолюцію щодо мов нацменшин без згадки про Україну.

Також повідомлялося, що Росія може повернутися до ПАРЄ у вересні.

Джерело: УНІАН