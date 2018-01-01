Росія може повернутися до ПАРЄ у вересні

Росія вимагає змінити правила та процедури ПАРЄ

На червневій сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи може бути представлений проект рішення про зміни до правил та процедур ПАРЄ, ухвалення якого вимагає РФ. Про це розповіли учасники першого засідання ad-hoc (спеціального) комітету з розробки таких пропозицій. [READ_MORE] За словами голови української делегації в ПАРЄ Володимира



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Росія вимагає змінити правила та процедури ПАРЄ

На червневій сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи може бути представлений проект рішення про зміни до правил та процедур ПАРЄ, ухвалення якого вимагає РФ.

Про це розповіли учасники першого засідання ad-hoc (спеціального) комітету з розробки таких пропозицій.

За словами голови української делегації в ПАРЄ Володимира Ар’єва, президент асамблеї Мікеле Ніколетті запропонував завершити роботу комітету і представити напрацьовані пропозиції наприкінці червня, на засіданні бюро літньої сесії. «Це означає, що повернення росіян можливе не раніше вересня», - уточнив депутат.

Ар’єв, водночас, висловив сумнів щодо того, що позицію буде можливо узгодити до того часу. «Я вважаю, що це дуже амбітне завдання, бо список питань дуже великий», - пояснив він

Цікаво, що представники РФ утрималися від виступів на засіданні. Віце-спікер Держдуми Петро Толстой пояснив, що вони і надалі слідкуватимуть за дискусією та подадуть свої пропозиції до наступного засідання комітету, яке відбудеться 8 березня.

Умовою повернення РФ він назвав повне знятті санкцій. «Я впевнений, що Росія повернеться до ПАРЄ. Але ми повернемося лише після того, як з регламенту буде прибрано норму, яка дозволяє обмежувати повноваження національних делегацій», - пояснив Толстой.

Він також підтвердив, що до ухвалення таких змін Росія не буде платити внесок до бюджету РЄ.

Як повідомлялося, російська делегація приїхала на засідання ad hoc комітету ПАРЄ з прагненням зміни правил, але при цьому заявляє, що виконання резолюцій відбудеться в «далекому майбутньому» або взагалі не відбудеться.

Нагадаємо, Росія була позбавлена права голосу в ПАРЄ у квітні 2014 року після окупації Криму і початку воєнних дій на Донбасі. У відповідь на це російська делегація залишила асамблею.

Генеральний секретар Ради Європи Ягланд у 2017 році виступив за повернення Росії в ПАРЄ і скасування санкцій, введених проти РФ за агресію щодо України.

Ягланд вважає, що не можна виганяти Росію з Ради Європи «лише» через анексію та агресію.

Джерело: Європейська правда