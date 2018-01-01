ПАРЄ прийняла резолюцію щодо мов нацменшин без згадки про Україну

Скандальний закон України про освіту згадується у пояснювальній записці до проекту резолюції ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи прийняли резолюцію щодо захисту мов нацменшин в Європі. При цьому питання українського закону про освіту, через який Угорщина заявила про блокування європейських та євроатлантичних прагнень Києва, у доповіді щодо захисту мов меншин було згадано в пояснювальній записці доповідача. Як передає УНІАН, під час



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Парламентська Асамблея Ради Європи

Скандальний закон України про освіту згадується у пояснювальній записці до проекту резолюції ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи прийняли резолюцію щодо захисту мов нацменшин в Європі. При цьому питання українського закону про освіту, через який Угорщина заявила про блокування європейських та євроатлантичних прагнень Києва, у доповіді щодо захисту мов меншин було згадано в пояснювальній записці доповідача.

Як передає УНІАН, під час обговорення доповіді «Захист та просування регіональних мов чи мов меншин в Європі», автором якого виступила депутат від Угорщини Роза Гоффманн (Rozsa Hoffmann, група Європейської народної партії), Україну згадали лише як нагадування про дискусію, яка пройшла у жовтні 2017 року на минулій сесії.

Зокрема, у пояснювальній записці, яка додана до проекту резолюції, говориться, що новий український закон про освіту трактує мову, якою говорять національні меншини, як іноземну. «Це робить обов'язковим використання офіційної мови у навчанні, і лише певні предмети можуть викладатися на офіційних мовах Європейського союзу, починаючи з п'ятого класу, за умов, які ще досі не визначені. Це фундаментальна концептуальна відмінність: викладання німецькою, польською, угорською, румунською, болгарською, словацькою чи грецькою мовами не виправдовується тим, що вони є європейськими мовами, але тим, що вони є рідною мовою меншин, що проживають в Україні», - зазначається в додатку.

Автор докладу вважає, що обов'язки, взяті країною під час ратифікації Хартії регіональних мов або мов меншин та Рамкової конвенції, не можуть бути замінені викладанням офіційних мов Європейського Союзу на певних рівнях або за додаткових умов.

«Таке рішення не враховує мови меншин, які не є офіційними мовами Європейського Союзу. Я твердо вірю, що при прийнятті нового законодавства країна не виконала свої міжнародні зобов'язання та стандарти Ради Європи», - прописала Гоффманн.

У резолюції в цілому мова йде про забезпечення розвитку мов меншин, їх захист та міститься пропозиція створити окрему премію для країни, яка буде це робити краще.

Документ був проголосований після обговорення і підтриманий більшістю депутатів: «за» проголосували 130, «проти» - 10, «утрималися» 24 при загальній кількості 164 депутати, які взяли участь в голосуванні.