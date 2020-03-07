В Офісі президента заговорили про другий термін Зеленського



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Трофімов вважає, що «люди захочуть, щоб Зеленський залишився»

Перший заступник глави Офісу президента вважає, що люди захочуть, аби Зеленський правив більше одного терміну

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов вважає, що громадяни України захочуть бачити Володимира Зеленського президентом ще на один термін.

«Виключно моя думка, яку я хотів би озвучити, що люди не захочуть однієї каденції Володимира Зеленського. Тому що це людина, яка давно і успішно працює в своєму напрямі, в своєму колективі, в своїй команді. Він так само підходить до всіх процесів, і моя думка – це шанс для країни мати такого керівника», – заявив Трофімов в ефірі телеканалу «Україна 24».

Трофімов вважає, що «люди захочуть, щоб Зеленський залишився».

«Яким буде його рішення і його вибір – напевно, потрібно прожити ці п’ять років...», – зазначив він.

На його думку, потрібно багато часу, щоб зробити досконалими або завершити розпочаті процеси. «Тому час тут, напевно, ключову роль відіграє», – вказав Трофімов.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив, що не піде на другий президентський термін.

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