  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський підтвердив, що не піде на другий президентський термін

    • Розсилка
    Зеленський:&nbsp;Ці ключики від ось цієї нової України &ndash; це ось останній пункт - Зеленський підтвердив, що не піде на другий президентський термін
    Зеленський: Ці ключики від ось цієї нової України – це ось останній пункт

    Ці ключики від цієї нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція – президент

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається балотуватися на другий термін.

    Про це Зеленський заявив у інтерв’ю ізраїльському «9 каналу».

    Про це президент сказав, відповідаючи на запитання, чи вдасться йому зробити те, що зміг головний герой серіалу «Слуга народу» Василь Голобородько, якого зіграв Зеленський.

    «Ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від ось цієї нової України – це ось останній пункт. І ось ці ключики від цієї нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, Зеленський анонсував «велику подорож у кадрові зміни».

    Як повідомлялося, Зеленський не бачить вирішення конфлікту з РФ без повернення окупованих територій.

    Читайте також: В Омані Зеленський міг зустрічатися із Сурковим, – ЗМІ
    ЗМІ Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ