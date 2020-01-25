Зеленський підтвердив, що не піде на другий президентський термін



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Зеленський: Ці ключики від ось цієї нової України – це ось останній пункт

Ці ключики від цієї нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція – президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається балотуватися на другий термін.

Про це Зеленський заявив у інтерв’ю ізраїльському «9 каналу».

Про це президент сказав, відповідаючи на запитання, чи вдасться йому зробити те, що зміг головний герой серіалу «Слуга народу» Василь Голобородько, якого зіграв Зеленський.

«Ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від ось цієї нової України – це ось останній пункт. І ось ці ключики від цієї нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський анонсував «велику подорож у кадрові зміни».

Як повідомлялося, Зеленський не бачить вирішення конфлікту з РФ без повернення окупованих територій.