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    У Зеленського підтвердили, що Тігіпко і Хорошковський розглядалися на пост прем'єра

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    Сергій Тігіпко та&nbsp;Валерій Хорошковський - У Зеленського підтвердили, що Тігіпко і Хорошковський розглядалися на пост прем'єра
    Сергій Тігіпко та Валерій Хорошковський
    Фото: Уніан

    Президент у закритому режимі проводив перемовини з кандидатами на посаду глави уряду

    Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов заявив, що у Зеленського розглядали кандидатури Валерія Хорошковського і Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра.

    Про це повідомляє Liga.net.

    «Називалася прізвище Тігіпко, називалося прізвище Хорошковського. Ці кадри розглядалися (на посаду прем'єр-міністра, - ред.), діалог був, він був закритим, президент сам вів цей діалог і може відповісти в деталях про те, як і чому він приймав це рішення», - сказав Трофімов.

    Заступник глави Офісу президента зазначив, що, на його погляд, рішення щодо Дениса Шмигаля було правильним, тому що він «відповідає і профілем і компетенцією».

    Трофімов висловив впевненість, що при новому уряді не буде створена штучна боротьба між прем'єром і президентом. Він також додав, що не помічав подібної боротьби між Гончаруком та Зеленським.

    Нагадаємо, 25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначення на його місце бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка або мультимільйонера Валерія Хорошковського.

    Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запевнняв, що бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка не призначать прем'єром.

    Також Олексій Гончарук прокоментував повідомлення у ЗМІ про призначення головою уряду Сергія Тігіпка.

    Як повідомлялося, у середу, 4 березня, парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

    Кабмін кадрові зміни Володимир Зеленський Валерій Хорошковський президент уряд Сергій Тігіпко Сергій Трофімов Офіс президента Денис Шмигаль
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