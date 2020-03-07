У Зеленського підтвердили, що Тігіпко і Хорошковський розглядалися на пост прем'єра



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Сергій Тігіпко та Валерій Хорошковський Фото: Уніан

Президент у закритому режимі проводив перемовини з кандидатами на посаду глави уряду

Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов заявив, що у Зеленського розглядали кандидатури Валерія Хорошковського і Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Liga.net.

«Називалася прізвище Тігіпко, називалося прізвище Хорошковського. Ці кадри розглядалися (на посаду прем'єр-міністра, - ред.), діалог був, він був закритим, президент сам вів цей діалог і може відповісти в деталях про те, як і чому він приймав це рішення», - сказав Трофімов.

Заступник глави Офісу президента зазначив, що, на його погляд, рішення щодо Дениса Шмигаля було правильним, тому що він «відповідає і профілем і компетенцією».

Трофімов висловив впевненість, що при новому уряді не буде створена штучна боротьба між прем'єром і президентом. Він також додав, що не помічав подібної боротьби між Гончаруком та Зеленським.

Нагадаємо, 25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначення на його місце бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка або мультимільйонера Валерія Хорошковського.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запевнняв, що бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка не призначать прем'єром.

Також Олексій Гончарук прокоментував повідомлення у ЗМІ про призначення головою уряду Сергія Тігіпка.

Як повідомлялося, у середу, 4 березня, парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.