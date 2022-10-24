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Віддати Крим та Донбас РФ? Американська експертка пояснила роль Ілона Маска в іграх Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Віддати Крим та Донбас РФ? Американська експертка пояснила роль Ілона Маска в іграх Путіна
Експертка зі США пояснила, що означають заяви Ілона Маска про «мирний план» для України
фото з відкритих джерел

Фіона Хілл: «Путін грає на его великих людей, дає їм відчуття, що вони можуть зіграти певну роль. Але насправді вони лише прямі передавачі його меседжів»

Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, який нещодавно запропонував своє бачення щодо дипломатичного урегулювання війни між Росією та Україною, фактично передав світові повідомлення від президента держави-агресорки РФ Володимира Путіна. Таку думку висловила політолог-спеціаліст з питань Росії, колишня старша директорка з європейських та російських питань у Раді національної безпеки США Фіона Хілл у інтерв’ю Politico.

Експертка нагадала, що Маск запропонував Україні план припинення російської агресії, який передбачає відмову від Криму на користь Росії та проведення референдуму на територіях, окупованих російськими військами.

«Цілком очевидно, що Ілон Маск передає повідомлення від Путіна. Наприкінці вересня відбулася конференція в Астані, на якій Маск запропонував версію того, що було в його твіті, включаючи визнання Криму російським, оскільки він є переважно російським з 1780-х років, і припущення, що Херсонщина та Запоріжжя мають бути пунктами для проведення переговорів, оскільки в Крим має бути гарантоване постачання води. Він зробив цю пропозицію перед анексією Путіним цих двох територій 30 вересня. Це було дуже конкретне повідомлення. Херсон і Запоріжжя фактично контролюють усі поставки води до Криму. Крим – «сухий» півострів. У ньому немає річок. Все залежить від води з Дніпра, яка тече через канал з Херсона. Навряд чи Ілон Маск сам про це знає. Згадка про воду настільки конкретна, що це явно меседж від Путіна», – сказала вона.

Фіона Хілл зазначила, що Путін часто використовує відомих людей як посередників для посування своїх ідей, водночас вона вказала на низку причин, чому втручання Маска є цікавим і значущим.

«По-перше, Путін робить це часто. Він використовує відомих людей як посередників, щоб відчути загальне політичне середовище, і щоб, по суті, перевірити, як люди реагуватимуть на його ідеї. Генрі Кіссінджер, наприклад, безпосередньо спілкувався з Путіним і передавав його повідомлення. Путін часто користується різними перевіреними посередниками, включаючи різних бізнесменів. До мене присилали посередників, щоб обговорити певні речі, поки я була в уряді.

Це класична манера Путіна. Звичайно, просто вражає, що в цьому випадку це Ілон Маск. Він має величезну кількість підписників у Twitter, має певну репутацію в Росії через Tesla, космічні програми SpaceX, а також через Starlink. Він є одним із найпопулярніших лідерів громадської думки в Росії. Водночас він відіграв дуже важливу роль у підтримці України, надаючи їй системи Starlink і підтримував телекомунікації в Україні, частково оплачені урядом США. Ілон Маск має величезний вплив та неймовірну популярність. Путін грає на его великих людей, дає їм відчуття, що вони можуть зіграти певну роль. Але насправді вони лише прямі передавачі меседжів від Володимира Путіна», – сказала американська політологиня.

Експертка зауважила, що Путін, використовуючи Маска для передачі своїх меседжів, намагається змусити американців вийти з війни та передати українську територію Росії.

«Путіну дуже зручно мати справу з мільярдерами та олігархами. Це світ, який він добре знає. Але використовуючи Маска, він переступає через Зеленського та український уряд… Він фактично гальмує дипломатичний процес. Він хоче викласти свої умови і подивитися, скільки людей їх підтримає. Усе це є спробою змусити американців вийти з війни та передати українську територію Росії», – вважає Фіона Хілл.

Нагадаємо, раніше американський бізнесмен, винахідник, Ілон Маск викликав неабиякий скандал своїми міркуваннями про можливу мирну угоду між Україною та країною-терористкою РФ. Нагадаємо, мільярдер тоді, зокрема, запропонував віддати Росії окупований Крим і ще раз провести псевдореферендуми на загарбаних територіях.  

Президент України Володимир Зеленський відреагував на допис Маска, запропонувавши два варіанти вибору для нього: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»

Своєю чергою Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, мовляв, все ще підтримує нашу країну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу. 

Читайте також: Фіона Хілл: Ілон Маск передає повідомлення від Путіна
Теги: росія США війна путін Україна Ілон Маск

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