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Зеленський пояснив, що для України означає повернення Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, що для України означає повернення Криму
фото: Офіс президента

Зеленський: «З Криму все почалося, його повернення означатиме відродження справжнього світу»

Справжній мир в Україні настане тоді, коли Україна поверне до свого складу Кримський півострів. Тоді буде знищено російський потенціал агресії, заявив президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи.

Зеленський зазначив, що Крим має бути звільнений від використання Росією як плацдарму. Коли це станеться, люди відчують, що світ стає безпечнішим.

«З нього (з Криму - ред.) все почалося, його повернення означатиме відродження справжнього світу. Російський потенціал агресії буде знищено під корінь, коли український прапор знову буде на своєму законному місці в містах та селах Криму», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області. 

Теги: Бахмут прапор президент Україна Володимир Зеленський Крим окупація

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