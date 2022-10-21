Американський військовій експерт Гаррі Табах: Кінець війни настане тоді, коли ви зруйнуєте Росію

«У вас є повне право вдарити по Білорусі»

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Война России против Украины продолжается уже восемь месяцев. После агрессивного ее начала и захвата значительной части территории Россия потерпела разгромное поражение в Киевской и Харьковской областях. С начала вооруженного конфликта, в России были уволены четыре из пяти генералов, командовавших вторжением в Украину, сообщает британская разведка. Проблемы не только у высшего командования, но и у командиров оккупационных группировок. На тактическом уровне в армии РФ наблюдается дефицит способных младших офицеров для управления и организации мобилизованных, а плохое руководство низшего звена сильно понижает моральный дух и сплоченность подразделений во многих частях.

Тем временем украинская армия успешно продвигается на южном направлении, освобождая Херсонскую область. Оккупационная администрация призывает мирных жителей эвакуироваться на левый берег Днепра, а командующий российских войск в Украине Сергей Суровикин заговорил о «непростых решениях», которые могут быть приняты в отношении Херсона. Из-за невозможности полноценной поставки оружия и живой силы ввиду сильно поврежденного Антоновского моста через Днепр и дамбы Каховской ГЭС, у захватчиков остается единственный путь сохранить свои жизни – отступить на левый берег, объясняют украинские эксперты.

События последних дней развиваются стремительно. Российский диктатор огласил о введении военного положения на Донбассе, а также в оккупированных Херсонской и Запорожской областях. А российское государственное ТВ показывает кадры с якобы массовой эвакуации жителей Херсона. В это же время в США срочно вылетел министр обороны Великобритании Бен Уоллес, чтобы, как сообщает британское издание Standart, обсудить с американским коллегой ядерные угрозы со стороны России, о чем регулярно пишет западная пресса.

«Главком» обсудил последние события на украинских фронтах с капитаном 1-го ранга Вооруженных Сил США Гарри Табахом. В свое время он стал первым офицером американской армии, выходцем из СССР.

Гарри (Юрий) Табах родился в 1962 г. в Москве в еврейской семье. Родители были успешными московскими врачами. В возрасте 14 лет с родителями, старшей сестрой и бабушкой эмигрировал в США. Выучился на фармацевта и военного, закончив парашютно-десантную школу, получил звание лейтенанта. В начале 90-х годов работал специальным представителем президента, помощником и советником американского посла в странах бывшего СССР. В 2006 – 2008 годах – глава международного антитеррористического центра НАТО в Турции (под его руководством было 90 офицеров из семи стран НАТО). Следующие три года служил в Москве начальником штаба специальной военной миссии НАТО координации контактов с Министерством обороны России.

«Американский народ требует от Байдена дать Украине наступательное оружие»

Сейчас на фронте тяжелые бои в районе Бахмута Донецкой области. Идет наступление ВСУ на Херсонщине. Западные аналитики и некоторые СМИ, такие как Financial Times, говорят, что украинская армия может освободить Херсон уже на этой неделе. Насколько это реально? Каким вы видите развитие событий в ближайшие недели?

Как вообще Financial Times может о таком говорить, они же специализируются на финансах. Поэтому такие от них прогнозы удивительны. Ни один настоящий военный эксперт, который понимает, что такое война, имеет образование и опыт войны, не скажет о том, когда война закончится. Вот, по-вашему, когда война началась?

Гарри Табах: Война не только с Украиной, а и со всем миром закончится только тогда, когда Россия перестанет существовать фото: «Главком»

В Украине принято считать, что в 2014 году...

А грузины вам скажут, что нет, она началась в 2008 году. А чеченцы вам скажут, что в 1993 году. А евреи вам скажут, что еще в 1968 году началась. Это такое понятие – когда война начинается, а когда она заканчивается. Я понимаю, о чем вы говорите и считаю, что война закончится, когда вы победите. Пьянеть от херсонского наступления, пьянеть от харьковского наступления, от последующих наступлений не стоит. О наступлениях знают несколько человек, в частности Залужный и его ближайшее окружение. А говорить о том, что на следующей неделе в 4 утра у нас будет наступление на Херсон… Это можно, если вы хотите дезинформировать россиян. Они, конечно, тупые, но не настолько, чтобы в это верить. Подобная дезинформация вредит прежде всего вашим вооруженным силам.

Масштабное наступление или победа в войне будут тогда, когда Запад решит, что пришло для этого время и больше мы не можем ждать. Вот только сейчас они решили, что всё-таки нужно дать ПВО Украине. А сколько людей должно было погибнуть, сколько городов должно было быть разрушено для этого решения? То есть нужно было ждать разрушенного Мариуполя, чтобы понять, что Украине нужно ПВО?

Многие говорят, что исход войны решится на поле боя. Остались ли политические инструменты окончания войны, какими они могут быть?

Не осталось. Окончание войны наступит тогда, когда вы разрушите Россию. И вот сейчас есть такая возможность сделать это до того, как весь мир будет втянут в ядерное противостояние. Сейчас это делает маленькая Украина, показывает, что может, умеет и хочет. Просто дайте ей инструмент, обещанное оружие. То есть война не только с Украиной, а и со всем миром закончится только тогда, когда Россия перестанет существовать в нынешней форме и с нынешней верхушкой, бешеными макаками с ядерной гранатой.

Дать наступательное оружие Украине требует американский народ у президента США через Конгресс. Если США его дадут Украине, то Россия в нынешней форме перестанет существовать. Сказал бы, что сейчас идет не война между Украиной и Россией, а война между страхом и свободой, между рабством и свободой, между тьмой и светом. К сожалению, только Украина сегодня за это расплачивается, а Запад никак не может включится в эту борьбу во главе с администрацией Белого дома.

Я не вижу возле американского посольства украинцев, требующих поставок оружие

Как объяснить эту медлительность Запада в предоставлении Украине необходимого оружия, тех же самолетов, систем ПВО?

Канцлер Шольц объяснил это тем, что Америка не включается, не дает и нам возможности передать Украине такое оружие. Он уже в открытую говорит. Поляки тоже в открытую говорят, что мы хотели, но американцы не замещают нам то оружие, которое мы могли бы передать Украине. В Конгрессе нет разногласий по этому вопросу, и республиканцы, и демократы поддерживают передачу Украине вооружений, чтобы ваша страна как можно быстрее победила с как можно меньшими потерями.

Вы знаете, что есть открытое письмо экспертов к президенту с требованием предоставить Украине достаточно вооружений. Среди них генерал Кларк, генерал Ходжес, бывшие послы в Украине Йованович, Хербст, среди подписантов и Курт Уолкер.

Нас, тех людей, которые ходят в Конгресс и лоббируют передачу оружия, ходят и на акции перед Белым домом, немало. Но когда мы приходим в Белый дом, нам там говорят, что мы все что нужно украинцам даем. Мол, они довольны. Только президент и генерал Залужный говорят, что мало. А все остальные говорят, что достаточно. Посмотрите сколько у вас экспертов, послушайте Жданова, Арестовича, Гордона, который вообще говорит, что Байден дает больше, чем нужно.

Украинцы со всех утюгов кричат: «Мы наступаем, мы окружаем!». Но вы откройте Facebook и посмотрите сколько некрологов, сколько историй погибших. Так может не только американцы медленно работают, но и сами украинцы, которых все устраивает?

«Почему украинцы не говорят США: «Как вы можете допустить уничтожение нашей нации...?»

Как раз, и МИД, и военное командование открыто говорят о том, чего не хватает. Разве нужно еще и массовые народные акции проводить?

Министр Кулеба – дипломат, он не может сказать: «Слышите, вы, дайте оружие нам, если вы уже довели мир до такой степени, что мы сидим и исходим кровью!» Не может таким тоном говорить и президент, который благодарит за любую помощь. Тем более Байден уже сказал Зеленскому, чтобы тот перестал его критиковать. Но вот украинские граждане могут требовать от Америки дать больше оружия. Алексей Арестович считает себя полковником. Это правда? Но как может полковник нести то, что он несет, в частности о достаточности оружия? От слов же зависят жизни людей, разве он не понимает?!

Зустріч Байдена та Зеленського минулого року фото з відкритих джерел

Расскажу вам такой пример. Когда я был в Югославии в 90-х годах, там был командующим нашего флота, адмирал Майкл Бурда. Его родители, кстати, родом из Одессы. Так вот, когда он пришел в посольство США в Белграде, там была акция. Перед входом в посольство лежали югославские убитые дети. То есть местные приносили тела детей не к немецкому, китайскому, российскому посольству, а к американскому. При этом они кричали «Где Америка? Как вы можете допустить убийства наших детей?». Вот я не вижу украинцев возле американского посольства, которые бы требовали поставок оружие. Почему украинцы не говорят США: «Как вы можете допустить уничтожение нашей нации, нашей европейской страны, той страны, которая хочет жить, руководствуясь теми же ценностями, которые есть у вас?». Ничего этого нет, слышу лишь «экспертную» оценку, что не надо злить Байдена, спасибо и за «это». «Да нет, все идет, все получаем. Вы хотите поссорить нас с Америкой?», и так далее. Врут и понятия не имеют, о чем они говорят, хотя может и имеют, но я представить себе не могу, как полковник может о чем-то говорить, не имея никакого понятия об этом.

Тем бойцам, на ком визуально нет следов войны, иногда даже тяжелее. Окружающие видят в них здорового человека

Ранее вы в Украине занимались созданием службы психологической помощи воинам АТО, когда война с Россией еще называлась антитеррористической операцией. Сейчас этим занимаетесь?

Есть несколько направлений, которыми мы с коллегами занимаемся. Есть крупный бизнесмен в США, бывший харьковчанин. Он хочет создать в Украине несколько центров по реабилитации людей с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Я читал его бизнес-план, он довольно много потратил денег в разработку этого плана. Есть еще один человек, вместе с которым мы чуть было не запустили в Украине бизнес-проект по утилизации шин по международным стандартам. То есть экологически направленный бизнес, который поможет спасать экологию Украины. Этой работой могли бы заниматься воины, которые после полученных ранений не могут больше сражаться на поле боя. Все это частные инициативы. Пока наш проект на паузе, война внесла свои коррективы.

В чем разница психологических травм и оказываемой помощи воинам АТО и воинам во время полномасштабной войны с Россией?

Психологическая травма с человеком останется до конца его жизни. Особенно, если у солдата были сильные ранения. Например, потеря ног, рук, глаз. Все люди, принимавшие участие в боевых действиях, раненные внутри. Раненные даже тогда, когда визуально с человеком все в порядке, на теле нет никаких следов войны.

Если на теле видны какие-то ранение, то прошедшему войну может быть даже немножко легче в обществе. Потому, что окружающие более снисходительно относятся к нему, понимая, что человек пострадал. А вот тем, на ком визуально нет следов войны, иногда от этого даже тяжелее, поскольку окружающие видят в нем здорового человека. Но это же не так.

Українські захисники проходять через надскладні випробування фото: ЗСУ

Ребята, которые вышли с АТО не считали, что они победили. Они считали, что они остановили, приостановили войну, но у них не было вкуса победы. Вот в нынешней войне у солдат будет вкус победы, они выйдут из нее победителями. Это важный психологический момент.

При том, что всех солдат, и АТО, и нынешнего противостояния, общество воспринимает героями. Но вот ветераны АТО понимали, что война с 2014 года не закончилась, просто со временем та война стала еще более горячей. Да, сложно переживать массовые обстрелы городов, гражданского населения, но после того, как украинцы разобьют русскую армию в пух и прах, они будут наслаждаться этой победой. Подобная ситуация была в армии Израиля. В этой армии нет множества различных наград. Но у солдат есть награда, которая свидетельствует о том, что ты принимал участие в той, или иной кампании. Например, в войне Судного дня. То есть люди видят награду на форме и понимают, что этот человек – победитель, он часть нашей общей победы. И вот такие знаки придают психологическую стабильность человеку.

У нас в США, к примеру, за последнее время 6 тыс. офицеров ушли в отставку. Так же в армии есть недобор в 40 тыс. солдат в этом году. Обычно, при плохой экономической ситуации, как сейчас у нас в стране, больше людей идут служить потому, что в армии стабильные зарплаты. Но сейчас люди не хотят служить. Причина – наше позорное бегство из Афганистана, это был беспрецедентный случай для США. А американцы не хотят быть лузерами, особенно молодые и здоровые люди. Они хотят быть с победителями. Это пример психологической травмы солдат, которые живут в США.

«Суровикин – это «Жуков» и маньяк»

Российскую армию перед полномасштабной войной называли «второй армией мира». Но эта армия во многих сражениях на полях Украины потерпела поражение. Очевидно, не в последнюю очередь из-за действий командиров. Российские офицеры настолько неподготовлены к войне? Можно ли советско-российскую подготовку офицеров сравнить с американской, в чем ключевые отличия?

Американская и советско-российская – это две совершенно разные культуры и ничего общего между собой не имеют. У нас профессиональная армия, а у них рабская армия, в которую надо загонять людей, которые не хотят там быть. Соответственно, в этих разных культурах различное в том числе и военное образование получают люди, у них разные ценности. Особенно у офицеров. У россиян, например, нет сержантов и старшин. А у нас есть. То есть вся наша армия построена на сержантах, старшинах, а не на офицерах. А у них только на офицерах. То есть у них офицеры выполняют вещи, которые у нас выполняют капралы. Например, быть начальником клуба, столовой, ремонтной команды, охраны объекта). У нас солдат служит восемь лет, а сержант 10-20 лет. Различные подходы, разное обучение, разное обмундирование. У нас солдат закончил вахту или учения, садится в машину и едет домой к жене и детям. В России такое невозможно.

Сейчас мы с вами наблюдаем как российская армия все время увеличивает террор против гражданского населения. У них не получается победить вас на поле боя, вот они ставят во главе своей «операции» более кровожадного маньяка, отмороженного какого-то.

Командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін фото з відкритих джерел

Вы имеете ввиду командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина?

Да, сейчас они уже такого себе Жукова (маршал СРСР Георгий Жуков. Историки называют его мясником, командующим, для которого жизни простых солдат не являются ценностью) поставили, маньяка полного, потому что только таким способом, террором в том числе и своего населения, они могут воевать. Бортников тоже (Александр Бортников – директор ФСБ – «Главком») кровожадная скотина.

Украине удается не только сдерживать врага, но и переходить в контрнаступление. Как изменилась украинская армия за эти восемь месяцев полномасштабной войны?

Прежде всего ваша армия становится более обстрелянной, опытной. Солдаты друг с другом долгое время вместе, поэтому есть слаженность в работе. Устаканивается порядок в армии, нет хаоса. В то же время нужно понимать, что за девять месяцев войны солдаты устали. Поизносилось и вооружение, обмундирование. Война, помимо того, что это очень опасно, является каждодневным очень тяжелым трудом. Да, у многих нет ежедневных боев, вылазок к врагу, но точно каждый день есть стресс, психологическое давление и громадная физическая усталость. Они просто устали копать окопы, устали есть каждый день одно и то же, устали спать по 15 минут. Все это изнашивает психику и в общем здоровье. Без ротаций такой длительный срок очень тяжело пребывать в строю.

«Вы сейчас более подготовлены к наступлению из Беларуси, чем в конце февраля»

Россия начала использовать против Украины дроны иранского происхождения. Также сообщником России в этой войне является Беларусь. На ее территории создается региональная группировка, в которую войдут и местные военные, и российские. Стоит опасаться повторного наземного вторжения в Украину из Беларуси?

Война вообще опасная вещь. Как говорит генерал Валерий Залужный, нужно быть готовым ко всему: от ядерного удара до нападения на Киев. И да, похоже, что они (российские и белорусские войска) перегруппировываются в Беларуси, ремонтируют железные дороги. То есть они пытаются создать тыл и линии снабжения, также перебрасывать войска. Всего, чего угодно нужно ожидать от них. Но я не думаю, что Беларусь изменит что-то в этой войне. Во-первых, у нее совсем небольшая армия. Во-вторых, а кто же будет защищать Лукашенко от своего же народа?

Есть очень много белорусских офицеров, например, Валерий Сахащик, который очень часто выступает в СМИ, призывающих белорусских офицеров не совершать глупость и не присоединяться к войне. Я не думаю, что белорусские солдаты захотят участия в этой войне против Украины.

Кроме того, вы сейчас более подготовлены, чем в конце февраля. Сейчас мосты взорваны, где нужно, заминировано уже. Они не смогут просто так зайти. А если зайдут, будет месиво, очень многие погибнут. И Лукашенко таким участием очень сильно рискует очень многим, поэтому он боится.

Мы все надеемся, что скоро прибудут в Украину обещанные Западом системы ПВО. Все-таки они по крайней мере города прикроют и от атак с территории Беларуси в том числе. В конце концов, я не вижу никакой проблемы, если вы ударите по какой-нибудь военной базе в Беларуси, с которой взлетают самолёты. Они же не залетают на вашу территорию потому, что знают, что их собьют. Так что у вас есть полное право ударить по местам их базирования. Но это решать вашим политикам и военначальникам у которых имеется полная военно-политическая картина, а не «экспертам» на диване.

Американська реактивна артилерійська система Himars серйозно допомогла українській армії фото: ЗСУ

Украине удавалось уничтожать вражеские самолеты в оккупированном Крыму. Почему военное командование сдерживается от ударов по Беларуси?

Вы не хотите провоцировать этого придурка Лукашенко. Я думаю, что как только там начнется запугивание, скрытый или даже открытый призыв на службу, мобилизация, этот сдерживающий фактор у вас исчезнет.

Верите ли вы в то, что российское общество способно само устранить Путина?

Я верю только в Бога и ударный Шестой флот (Флот ВМС США, зона ответственности – Средиземное море и близлежащие воды Атлантики – «Главком»).

Россияне – это крепостные люди, у них крепостное мышление. Пока их барин стегает, насилует их жену, продает их детей в рабство, он хороший барин. Логика такая, что значит в этом воля барина и мы должны ему подчиняться. Как только появится другой барин, который может надрать задницу и унизить своего барина, изнасиловать его перед тобой, то появится у людей новый фаворит. А старого барина они будут готовы посадить на вилы. Этот момент очень наглядно показан в «Муму» Тургенева.

Вот когда Украине дадут достаточно оружия, и она сможет расквасить нос Путину, надрать ему задницу и публично, перед всем миром его унизить и размазать, то его окружение поймет, что он уже не барин, ничего не может сделать, а попросту их подставляет. Поэтому все возможно, и они сами его могут на вилы взять.

Не вижу проблемы, если вы ударите по военной базе в Беларуси

Гарри, вы работали в Москве начальником штаба специальной военной миссии НАТО, занимались координацией контактов с министерством обороны России. В чем заключалась эта работа, какие были отношения с русскими 14 лет назад?

Работа была очень сложной потому, что это уже был 2008 год, когда Россия напала на Грузию. То есть уже тогда у нас были натянутые отношения. Помню, госпожа Клинтон приехала в Москву с «кнопкой перезагрузки», Обама и Байден ее послали. Все учения и совместные работы русские уже тогда практически остановили. Мы с ними в основном работали по направлению борьбы с международным терроризмом. Чтобы мы друг друга не грохнули. Но начались разногласия. Мы следили за их учениями, а они за нами. Мы пытались предсказывать намерения друг друга, куда двигаем войска, каковы наши цели в учениях.

Чи здатні росіяни самостійно скинути Путіна? фото з відкритих джерел

«В 2008 году я говорил, что Украина будет следующей после Грузии»

Вы думали о том, что после Грузии следующей целью России будет Украина?

Я об этом и говорил. Сказал в эфире «Эхо Москвы» в 2008 году, что события в Грузии были подготовкой к налету на Украину, что Крым отнимут. После того эфира меня сделали персоной нон-грата.

Нужно понимать, что и после Украины у них будут следующие цели. То есть нельзя садиться с ними за стол переговоров, сдавать одну, другую территорию, Крым.

Предмет политических переговоров может быть, но не с Путиным. Не с этой властью, которая сейчас в России. С представителями нынешней российской власти договариваться не о чем.

Многие в Украине считают, что для победы Украины нужен развал России. Но к чему это приведет: ведь если рушится большой дом, щепки к соседям летят?

В первую очередь победа Украины приведет к смене власти в России. Во вторую очередь произойдет раскол России на меньшие государства. То есть будет происходить то, что мы наблюдали во время развала СССР – будет продолжаться разваливание империя. Когда это произойдет, то первое, что нужно будет сделать, это уничтожить ядерное, химическое и биологическое оружие в России. Так же нужно будет уничтожить все наступательное вооружение, как было сделано с Германией и Японией после Второй мировой войны. То есть нужно будет обезоружить Россию, оставив ей только оружие для обороны.

Вы родились в СССР, большую часть жизни прожили в США. Как вы объясните патологическую ненависть русских к американцам. Причина лишь в ТВ пропаганде или в чем-то еще?

Несколько причин. Первая – традиционная, запрограммированная. То есть просто потому, что «Америка – это плохо», мол, это империя, которая хочет у нас отобрать ресурсы, то, что мы имели до развала СССР. Старая коммунистическая идеология так воспитала и это тянется до сих пор. Нужен враг №1, и Америка для этого подходит. У них представления о том, что в США все продажные, а мы, мол, посмотрите, какие духовные.

Вторая причина – величие над другими. Посмотрите на нынешнюю войну. Они же «великие». С кем они воюют? Разве они могут сказать, что с Украиной, которой не существует? У которой ни флота нет, ни авиации, ни народа вообще, ни культуры? Не могут, конечно, этого признать. С поляками воюют? Мелко для них, тоже признать не могут. Для всех народов у них есть унизительные названия. Вы знаете, я не знаю другой страны, граждане которой буквально для каждой нации придумали унизительное название: «жиды», «хохлы», «чурки», «пшеки», «пиндосы» и многие другие. Не хочется далее озвучивать такой перечень. Объяснение этому простое: вы – люди второго, третьего сорта. А они великие, они воюют с Америкой. Причина – зависть, может, и психические нарушения.

Михаил Глуховский, «Главком»