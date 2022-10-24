Українські експерти вже працюють над реінтеграцією окупованого Криму

До реінтеграції Криму слід готуватися вже зараз

Експерти працюють над питаннями, пов'язаними не лише з деокупацією, а й реінтеграцією тимчасово окупованого Криму. Про це заявила постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева на полях першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи.

«Представництво Президента, Національний офіс Кримської платформи активно працюють над питаннями, пов'язаними не лише з деокупацією, а і з реінтеграцією тимчасово окупованої території. Ми впевнені, що до реінтеграції ми маємо готуватися вже зараз. Якщо деокупація відбудеться завтра, то реінтеграція – післязавтра, і ми повинні мати план, що робити», – сказала Ташева.

За її словами, експерти працюють над такими першочерговими кроками відновлення роботи держави в деокупованому Криму, як відновлення функціонування публічної влади та залучення кадрів; притягнення до відповідальності осіб, які вчиняли злочини щодо України та її громадян; перегляд рішень кримських «судів», які порушували права та законні інтереси українських громадян або України.

Також ідеться про питання захисту права власності, гуманітарної політики та демілітаризації; громадянства, зокрема щодо громадян рф, які незаконно перемістилися на територію Криму за час тимчасової окупації.

«Зусилля України спрямовані на те, щоб більшість наших громадян, які не вчиняли правопорушень в умовах окупації, не відчули жодної несправедливості чи дискримінації після відновлення української влади», – наголосила представниця Президента в АРК.

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.