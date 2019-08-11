В ОПЗ виступили проти намірів ФДМ призначити нового главу підприємства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ПАТ «Одеський припортовий завод»

Колектив заводу перебуває в передстрайковому стані і готовий їхати в Київ, щоб виборювати своє майбутнє

У ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) розцінюють наміри Фонду держмайна (ФДМ) спільно з Кабінетом міністрів України призначити нового керівника підприємства як рейдерство і закликають президента України відреагувати на це.

Як написав перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик на своїй сторінці в Facebook в неділю, незважаючи на запуск підприємства після понад річного простою, колектив заводу перебуває в передстрайковому стані і «готовий їхати в Київ, щоб виборювати своє майбутнє. Тоді як стара влада, яка перебуває в агонії, намагається зупинити і захопити завод». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Як нам стало відомо, в.о. (голови) ФДМУ (Віталій) Трубаров, всупереч закону і здоровому глузду, спочатку намагався зупинити виробництво, а тепер організував фінальну «гастроль» і послав документи в КМУ (Кабінет міністрів України – ІФ) на зміну керівника ОПЗ. Зазначаємо, що всі ці дії є незаконними і підлягають оцінці та відповідному реагуванню правоохоронних органів, і можуть призвести до руйнування заводу», – написав Щурик у ФБ.

При цьому він додав, що запуск заводу став можливим тільки після звернення до президента України Володимира Зеленського, «у якого ми просили лише одного – дати відновити виробництво з дотриманням закону й не створювати штучних перепон».

«Саме завдяки реакції на наше звернення, стало можливим врегулювати поточні проблеми, провести прозорий відбір і відновити виробництво», – констатував топ-менеджер.

При цьому він доклав до посту скан звернення членів трудового колективу ОПЗ, датованого 10 серпня поточного року, в якому, зокрема, закликають главу держави не допустити рейдерської зміни керівництва і подальшого рейдерського захоплення ВАТ «ОПЗ» в останні дні роботи старого Кабінету міністрів України і «народних обранців».

Як повідомлялося, наприкінці липня поточного року ОПЗ розпочав передпускові роботи, а з початку серпня почав випуск аміаку і карбаміду. Завод розпочав роботу за договором переробки давальницької сировини від компанії «Агро Газ Трейдинг».

«Згідно з цим Договором, мінімальний період співпраці компаній становитиме чотири місяці з можливістю подальшої пролонгації за узгодженням наглядової ради ОПЗ. Щомісяця завод буде отримувати близько 60 млн куб. м газу на місяць», – пояснював раніше Щурик.

При цьому гендиректор «Агро Газ Трейдинг» Олександр Горбуненко повідомляв, що договір з ОПЗ підписано до 1 грудня 2019 року. Він передбачає постачання щонайменше 240 млн куб. м природного газу протягом чотирьох місяців.

Вироблений заводом карбамід йтиме на експорт, але компанія готова до переговорів з його поставки і на внутрішній ринок. Так, щонайменше 250 тис. тонн карбаміду планується відвантажити на зовнішній ринок, ще 30 тис. тонн можуть бути реалізовані всередині країни. На внутрішній ринок також планується поставити 32 тис. тонн аміаку.

ОПЗ простоює з кінця квітня 2018 року. Його робота зупинилася через порушення постачальником ТОВ «Всеукраїнська Енергокомпанія» договору з «Укртрансгазом».

ОПЗ називав роботу на давальницьких умовах єдиним можливим варіантом відновлення роботи в умовах провалу спроб приватизації та накопиченої заборгованості за газ перед НАК «Нафтогаз України», яка перевищує 1,5 млрд грн.

Як повідомлялося, Одеський припортовий завод відновив роботу після річного простою.