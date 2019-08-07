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    Суспільство

    Кандидат на посаду Луценка заявляє, що готовий очолити Генпрокуратуру

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    &nbsp;Руслан Рябошапка сказав, що оцінює свої шанси бути призначеним на посаду генпрокурора як 50 на 50 - Кандидат на посаду Луценка заявляє, що готовий очолити Генпрокуратуру
     Руслан Рябошапка сказав, що оцінює свої шанси бути призначеним на посаду генпрокурора як 50 на 50

    Я не відчуваю жодного дискомфорту в тому, що мені доведеться робити на посаді генерального прокурора, - Рябошапка

    Заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка готовий очолити Генеральну прокуратуру України в разі ухвалення відповідного рішення і заявляє, що не відчуватиме дискомфорту на цій посаді.

    Про це Рябошапка сказав в інтерв'ю 24 каналу.

    «Я не відчуваю жодного дискомфорту в тому, що мені доведеться робити на посаді генерального прокурора, якщо цей факт відбудеться. Тобто, я не можу говорити, що ця робота для мене некомфортна чи доставлятиме якийсь дискомфорт тим, що нібито я відчуватиму себе не на своєму місці. Цього немає», - заявив Рябошапка.

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    Як повідомлялося, 23 липня президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатуру заступника керівника Офісу президента Рябошапки розглядають для призначення на посаду генерального прокурора.

    Пізніше Рябошапка сказав, що оцінює свої шанси бути призначеним на посаду генпрокурора як 50 на 50.

    Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв подати у відставку з початком роботи нової Ради.

    Нагадаємо, 22 липня генпрокурор Юрій Луценко пішов у відпустку.

    11 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка. У Зеленського назвали привід для звільнення Луценка – відсутність у чинного генпрокурора юридичної освіти.

     

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