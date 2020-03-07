В прокуратурі розповіли, чому не можуть вести справи Гладковського і «Укроборонпрому»



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В. о. генпрокурора Віктор Чумак

«Офіс генпрокурора за законами не може бути процесуальним керівником по топ-корупції» – Чумак

Виконуючий обов’язки генерального прокурора Віктор Чумак розповів, що відповідав за військовий блок – зокрема, за справи, які стосуються військових та оборонно-промислового комплексу. Про це він сказав у інтерв’ю «Главкому».

«Ми ж зараз не можемо вести топ-корупційні справи, які у всіх на вустах – Гладковський, Порошенко... По тому ж «Укроборонпрому» історія цікава: як тільки ми бачимо, що справа виходить за рамки нашої підслідності, ми зобов’язані передати її до НАБУ», – пояснив Віктор Чумак.

Він зауважив, якщо будемо вести справу самостійно, це означатиме, що ми її зливаємо.

«Тож всі справи перейшли до НАБУ, і Офіс генпрокурора за законами не може бути процесуальним керівником по топ-корупції. А Спеціалізована антикорупційна прокуратура абсолютно самостійна і не можна впливати на цих прокурорів.

Так, можна прийти до Холодницького і по-людськи його попросити, але змусити його щось підписати не можна. Так само і з детективами НАБУ»,- розповів в.о. генпрокурора України.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора пояснили, чому не давали хід «справам Порошенка».

Як повідомлялося, виконуючий обов’язки генерального прокурора Віктор Чумак не йде з прокуратури тому, що хоче дочекатися призначення нового очільника відомства, аби передати йому справи і з ними інституційну пам’ять.

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