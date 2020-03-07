Чумак розповів, навіщо поки залишився в Офісі Генпрокурора



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В.о. генпрокурора Віктор Чумак розповів, чому не написав заяву про відставку

В.о. генпрокурора хоче дочекатися призначення нового очільника відомства

Виконуючий обов’язки генерального прокурора Віктор Чумак розповів, що не йде з прокуратури тому, що хоче дочекатися призначення нового очільника відомства, аби передати йому справи і з ними інституційну пам’ять. Про це він сказав у інтерв’ю «Главкому» в своєму новому статусі.

Відповідаючи на запитання про те, чому він вчинив так само як його колега, перший заступник генпрокурора Віталій Касько, який написав заяву на звільнення, Чумак пояснив тим, що його точно замінить новий генпрокурор.

«Першого заступника новий генпрокурор точно замінить. Тому нащо чекати? Напевно, я вчора також міг написати заяву і гримнути дверима, але я принаймні хочу ввести в курс справ нового генпрокурора і передати йому інституційну пам’ять», - сказав в.о. генпрокурора України.

6 березня, Віктор Чумак став виконувачем обов'язків генпрокурора України.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не пролунали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.

Раніше джерело в керівництві фракції «Слуга народу» повідомляло, що на посаду генерального прокурора розглядається в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова.