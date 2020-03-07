В Офісі генпрокурора пояснили, чому не давали хід «справам Порошенка»



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У Генпрокуратурі не бачать підстав підписувати підозри щодо «справи Порошенка» Фото: Facebook Петра Порошенка

Віктор Чумак стверджує, що на даний момент у слідства недостатньо підстав для висунення підозри Петру Порошенку

Офіс генпрокурора за керівництва Русланом Рябошапкою не гальмував жодної справи, але і не підписали жодної підозри у так званій «справі Порошенка», якщо вона не вивірена до останньої літери. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів в.о. генпрокурора Віктор Чумак.

«Підозра – це ж не один аркуш, а сто сторінок, на яких описується конструкція злочину, щоб суд її прийняв. Якщо ж ти підписуєш необґрунтовану підозру і суд її такою визнає, ти так само відповідаєш в кримінальному порядку за незаконне притягнення до відповідальності», - розповів Чумак. За словами високопосадовця, фактів, достатніх для висунення підозри у слідства немає. «Їх не висмокчеш з пальця. Воно ж в суді потім все розвалиться», - каже Чумак.

За його словами, Руслан Рябошапка мав контакти із Офісом президента і був «дуже непоганою парасолькою» над Офісом генпрокурора, «вигрібав в ОП (Офісі президента) все на себе, а потім доволі конструктивно це пояснював нам». «Іноді було помітно, що в нього не дуже гарний настрій, бо у президента чимось не задоволені. Ну от питали – де ж ці так звані посадки?», - розповів Чумак.

В той же час, відповідаючи на запитання про те, чи можна вважати справи що Петра Порошенка надуманими, він заперечив. «Не можу сказати, що вони надумані. Ви знаєте, що мене ніяк не можна вважати союзником Порошенка – я був дуже жорстким його опонентом. Але, будучи заступником генпрокурора, я не сказав ані слова щодо його злочинів. Бо це було б сприйнято як звинувачення з боку посадової особи. От завтра мені як «в.о.» принесуть підозру Порошенку – і що робити? (сміється) Скажуть – Чумак не підписує підозру Порошенку, бо той йому заплатив. Але ж я не можу підписати незаконний документ», - пояснив свою позицію Віктор Чумак.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань минулого року направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку. П'ятому президентові України закидають заклики, або дії щодо насильницької зміни конституційного ладу та зловживання владою.