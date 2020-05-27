В РНБО побоюються «біологічних воєн і протистоянь в космосі»



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Секретар РНБО Олексій Данилов провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін

Данилов зазначив, що для України побудова потужної системи кібербезпеки і кіберзахисту — пріоритетне завдання

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов вважає, що в майбутньому між країнами будуть кібернетичні війни і протистояння в космосі і до цього варто готуватися.

Про це повідомили в пресслужбі РНБО.

Зазначається, що сьогодні, 27 травня, секретар РНБО Олексій Данилов провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Зустріч була присвячена, зокрема, обговоренню розширення співпраці між Україною і США в області кібербезпеки.

Під час переговорів Данилов зазначив, що для України побудова потужної системи кібербезпеки і кіберзахисту — пріоритетне завдання.

Також секретар РНБО висловив побоювання з приводу того, що в майбутньому між країнами будуть відбуватися кібернетичні війни і протистояння в космосі, і до цього потрібно бути готовим.

«У цьому напрямі ми маємо рухатись максимально швидко. Наступні війни — це війни кібернетичні, біологічні і протистояння у космосі, що вимагає від держави принципово нових підходів і концепцій в сфері національної безпеки», — сказал він.

Раніше у РНБО повідомляли, що під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки 22 травня учасники розробили комплекс заходів для покращення стану захищеності національних електронних інформаційних ресурсів та посилення захисту персональних даних громадян від витоків.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський продовжив санкції проти Mail.ru, «ВКонтакте» і «Однокласників».

Як повідомлялось, Верховна Рада схвалила заборону на російські соціальні мережі та рекомендувала Раді національної безпеки і оборони продовжити санкції.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України розглянула та схвалила питання про подовження заборони російських сайтів та соцмереж в Україні.