В Україні набув чинності закон про розвідку



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У доопрацьованому законопроєкті враховано зауваження та пропозиції головного науково-експертного управління Апарату ВРУ

ЄС, НАТО і США привітали прийняття в Україні закону «Про розвідку»

В Україні набув чинності закон № 912-ІХ про розвідку. Він був опублікований в офіційному парламентському виданні «Голос України» 23 жовтня.

Документ спрямовано на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб’єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами.

Крім цього, у доопрацьованому законопроєкті враховано зауваження та пропозиції головного науково-експертного управління Апарату ВРУ стосовно визначення термінів та конкретизації окремих положень проєкту. Зокрема, СБУ виключено з переліку розвідувальних органів, натомість з метою координації діяльності та запобігання міжвідомчим конфліктам органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та розвідувальних органів СБУ визначено як суб’єкта розвідувального співтовариства.

Також закон передбачає, щоб розвідувальним органам забороняється залучати неповнолітніх осіб.

Верховна Рада ухвалила закон 17 вересня, Президент Володимир Зеленський підписав документ 21 жовтня.

В ЄС, НАТО і США привітали прийняття в Україні закону «Про розвідку».

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