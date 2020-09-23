Закон «Про розвідку»: коротке резюме

Треба подумати над законодавчим визнанням партизанського руху на окупованих Росією територіях

Мовою оригіналу

На прошлой неделе Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении проект закона «Про разведку».

Мое короткое резюме:

1. Закон, конечно, не до конца совершенный, но он на три головы выше, чем предыдущий, явно устаревший в наших условиях.

2. Введение новых понятий, особенно таких как «...разведывательная информация» - это работающий вариант решения многих бюрократических проблем, связанных с деятельностью разведчиков в поле (грубо говоря, теперь не придётся бегать в тылу врага с флешкой, зарегистрированной в секретной части и соответствующей биркой на ней).

3. С момента принятия закона, принципиально усиливается безопасность самих разведорганов. Это означает: операций, которые они проводят, и людей, с которыми разведка работает (а это граждане самых разных стран).

4. Попытка получить информацию об объекте или субъекте, который принадлежит разведке, будет прямо пресекаться.

А обнародование информации о деятельности разведорганов, их методах и способах работы, будет прямо рассматриваться как противодействие разведке. Фактически полезные идиоты, приравниваются к врагам. Отвечать будут одинаково.

5. Возможно, самый сильный посыл в новом законе - серьезное усиление ответственности за людей, за их безопасность: личную и членов их семей.

Причём, это касается не только кадрового аппарата, но и негласного (агентуры).

Таким образом, наше государство прямо говорит всем своим потенциальным агентам в логове врага - мы готовы вас и вашу семью, защитить и обеспечить.

Далее, необходимо привести все внутригосударственные нормы в соответствии с этим заявлением.

Выработать реальные алгоритмы и механизмы защиты негласного аппарата, например по примеру программы защиты свидетелей в США.

Прошу рассматривать как предложение).

Что я бы добавил?

Надо подумать над законодательным признанием (отдельным законом) партизанского движения на оккупированных Россией территориях (а они действуют).

Не хотелось бы признавать роль достойных людей так, как это было сделано в СССР - через годы после окончания ВМВ.

В общем, это серьезный прорыв, который резко увеличивает разведывательные возможности профильных органов органов Украины:

военной разведки,

Службы внешней разведки;

разведки пограничников.

Ура, панове.)

Ссылка: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00766A.html

Джерело: блог Олексія Арестовича

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