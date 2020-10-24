Відсьогодні в Україні відновили видачу «пакунків малюка»



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Після закупівлі «пакети» будуть доправляти в пологові будинки і відділи соціального забезпечення населення

Зеленський підписав закон 21 жовтня

Відсьогодні в Україні знову почнуть видавати «пакунки малюка» лише у натуральному вигляді. Відповідний закон «Про внесення змін до закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Відповідно до закону, з 1 січня 2021 року забезпечення цією одноразовою допомогою, процедура її замовлення, закупівлі і транспортування до закладів охорони здоров’я (пологові будинки або пологові відділення, перинатальні центри, неонатальні центри тощо) здійснюється відповідно до закону «Про державні закупівлі».

У документі прописано, що тимчасово – з 1 жовтня по 31 грудня цього року – закупівля одноразової натуральної допомоги «пакет малюка» організовується і здійснюється через Управління ООН з обслуговування проєктів у рамках пілотного проєкту.

Після закупівлі «пакети» будуть доправляти в пологові будинки і відділи соціального забезпечення населення.

У разі відсутності у закладі охорони здоров’я (пологовому відділенні, центрі неонатальному) одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» її видача проводиться органами соціального захисту населення за місцем проживання або перебування отримувача на підставі його особистої письмової заяви.

Зазначимо, що відповідний закон Верховна Рада ухвалила 30 вересня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України» про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Відповідний закон Верховна рада ухвалила 30 вересня.

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