Опитування Зеленського перетворилося на незаконний підкуп виборців партією «Слуга народу»

Зеленський вирішив найняти молодь і безробітних для проведення опитування, і заплатити їм гроші, щоб вони гарантовано прийшли і проголосували за його партію

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После волны критики Зеленский был вынужден исправить свои первоначальные заявления. Изначально президент хотел проводить опрос на избирательных участках, что привело бы к конфликтам на участках, теперь он заявил в интервью об экзит-полле - то есть опросе за пределами участков.

Общественная организация Опора заявила, что за каждого приведенного участника опроса Зеленского координатор получает по 40 гривен, а нанимают опросников по 1200 гривен. Таким образом, опрос, «не имеющий юридической силы», обойдется в 103 миллиона, по самым минимальным оценкам.

Как заявила партия Слуга народа, оплачивают опрос с партийного счета.

Таким образом, опрос только заявлен президентом, а по сути это партийное мероприятие. То есть одна-единственная партия будет проводить под избирательными участками мероприятие, нанимая за деньги десятки тысяч людей, которые продвигают вопросы, объявленные лидером партии. А это тоже грубейшее нарушение закона о выборах - любая агитация в любых формах в день выборов запрещена.

Иначе и другие партии начнут нанимать десятки и сотни тысяч людей для какой-то работы под участками в день выборов. Такого нет ни в одной демократической стране, где все референдумы и опросы проводятся по закону, а не по хотелкам вождей.

На сайте и на странице партии Слуга народа никаких разъяснений о проведении опроса нет. Как будут одеты опросники, сколько будут получать официально, где контракт, какие листы у них будут? На все это нет ответов. Поразительно, партия власти проводит в день тишины свои мероприятия и нанимает людей за деньги, но ни одного разъяснения о том, как это будет проходить за день до выборов не опубликовала!

То есть Слуги снова провоцируют конфликты.

Оспорить этот опрос нельзя - Окружной административный суд Павла Вовка проведение опроса разрешил.

Какая неожиданность, правда? Коррумпированный суд, руководство которого подозревается НАБУ, и который президент и его офис даже не критикуют и не требуют увольнения, поддержал Слуг народа.

На мой взгляд, Зеленский решил осуществить достаточно циничную избирательную технологию, нанять за деньги молодежь, безработных для проведения опроса, и заплатить деньги, чтобы они гарантированно пришли и проголосовали за его партию.

Как это законно объяснить Слуги не знают, но у них есть Вовк, которого он защищают, который их прикроет от всех обвинений. Ничего общего с демократией действия Зеленского и Слуг народа в данном случае не имеют, и заявления про «народовластие» показывают, что им все равно чем оправдать нарушения закона. Зеленский провоцирует скандал, чтобы люди обсуждали не результаты работы Слуг народа, чтобы перебить критику новым информационным поводом, который президент закинул для обсуждения и скандала.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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