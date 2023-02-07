В Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію

Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні продовжила дію воєнного стану в Україні на 90 днів із 19 лютого 2023 року. На той же термін продовжено загальну мобілізацію.

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Востаннє парламент продовжував воєнний стан та мобілізацію на три місяці – до 19 лютого.

Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Після цього Рада продовжила воєнний стан на 30 днів, а потім ще на 30 днів – до 25 травня.

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Потім воєнний стан продовжували на 90 днів – до 23 серпня, до 21 листопада і до 19 лютого 2023 року.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю та алкоголем, заборона на масові заходи та страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

До слова, триває 349-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.