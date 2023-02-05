ЗСУ розгромили росіян на Бахмутському напрямку: потужне відео

Успішна атака була проведена за допомогою попередньої аеророзвідки

Удар завдали бійці 43 окремої артилерійської бригади

Українські артилеристи завдали удару по групі російських військових на Бахмутському напрямку. Про це повідомив заступник командувача сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в Telegram.

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Удар завдали бійці 43 окремої артилерійської бригади вночі за допомогою 110-кілограмового снаряда.

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Успішна атака по позиціях ворога була проведена за допомогою попередньої аеророзвідки.

Нагадаємо, триває 347 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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