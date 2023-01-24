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Мобілізація в Україні: ЗСУ пояснили, кому насамперед вручатимуть повістки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація в Україні: ЗСУ пояснили, кому насамперед вручатимуть повістки
Мобілізація почалася 24 лютого минулого року і постійно триває
фото ілюстративне

Військове керівництво повідомило, що ніяких хвиль мобілізації немає

До збройних сил Україні передусім мобілізують тих, хто може працювати з новими зразками озброєння, які надані західними партнерами. Про те, як зараз триває мобілізація в Україні, розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

«Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. Насамперед мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями», – зазначив він.

Горбач наголосив, що мобілізація почалася 24 лютого минулого року і постійно триває, ніяких хвиль мобілізації немає. «У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина приймається після висновку медичної комісії про придатність до військової служби», – сказав Горбач.

Нагадаємо, триває 335  доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні.  Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. 

Теги: 24 лютого ворог роман озброєння мобілізація Костянтинівка

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