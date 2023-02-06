Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США показали, як виробляють артилерійські снаряди для ЗСУ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США показали, як виробляють артилерійські снаряди для ЗСУ (відео)
Якщо снаряди пройдуть випробування, то будуть затверджені для використання
фото скріншот відео

Більшість з виготовлених снарядів на заводах у північно-східній Пенсільванії відправляють до України 

На заводах міністерства оборони США виготовляють артилерійські боєприпаси, у тому числі для України. Журналісти американської газети The New York Times показали процес.

У виданні зазначають, що більшість з виготовлених снарядів на заводах у північно-східній Пенсільванії відправляють до України. Найстаріший з них у Скрентоні вперше почав виготовляти сталеві снаряди на початку 1950-х років для Корейської війни.

Протягом усього виробничого процесу працівники проводять перевірку якості заготовок. Після заливки вибухівки снаряди проходять навіть крізь рентгенівські промені, що виявляють будь-які порожнини всередині снарядів, які можуть негативно вплинути на бойове застосування боєприпасів. Це одна з остаточних перевірок якості, яку проходять артилерійські боєприпаси.

Далі деякі снаряди відправляються в Юму, штат Арізона, де на полігоні вони будуть вистрілені з гаубиць. Якщо вони пройдуть випробування, то решта десятків тисяч снарядів, зроблених у цьому місяці, будуть затверджені для використання.

Як повідомлялося, США надішлють Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням.

Раніше радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного розповів, яка зброя потрібна Україні, аби наступати.

Читайте також:

Теги: зброя боєприпаси радник звільнення відео аеродром США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джонсон підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї
Яка зброя потрібна Україні. Джонсон звернувся до Заходу
1 лютого, 13:49
Абітурієнтів цього року чекають нові правила вступу до вишів
Знання історії України – це теж зброя. І ми хочемо її відкинути?
22 сiчня, 09:05
Зброя, яку Україна отримала від союзників (список)
Зброя, яку Україна отримала від союзників (список)
16 сiчня, 12:27

Соціум

США показали, як виробляють артилерійські снаряди для ЗСУ (відео)
США показали, як виробляють артилерійські снаряди для ЗСУ (відео)
Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла: оприлюднено нові подробиці
Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла: оприлюднено нові подробиці
Кадиров відпочиває на Мальдівах? Літак глави Чечні був помічений за межами Грозного
Кадиров відпочиває на Мальдівах? Літак глави Чечні був помічений за межами Грозного
Німеччина через наплив біженців скликає саміт
Німеччина через наплив біженців скликає саміт
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
Землетруси в Туреччині: загинуло понад тисячу людей. Моторошні кадри (оновлено)
Землетруси в Туреччині: загинуло понад тисячу людей. Моторошні кадри (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
35K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
28K
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
14K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)
11K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус

Новини

«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Сьогодні, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Сьогодні, 16:04
У Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим
Сьогодні, 15:16
Парламент позбавив мандата депутата ОПЗЖ Абрамовича
Сьогодні, 15:05
Дітей витягують із-під завалів. Кадри рятувальної операції в Туреччині
Сьогодні, 14:34
Офіціантки заспівали гімн України у Донецьку (відео)
Сьогодні, 09:57

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту