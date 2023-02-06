США показали, як виробляють артилерійські снаряди для ЗСУ (відео)

Якщо снаряди пройдуть випробування, то будуть затверджені для використання

Більшість з виготовлених снарядів на заводах у північно-східній Пенсільванії відправляють до України

На заводах міністерства оборони США виготовляють артилерійські боєприпаси, у тому числі для України. Журналісти американської газети The New York Times показали процес.

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У виданні зазначають, що більшість з виготовлених снарядів на заводах у північно-східній Пенсільванії відправляють до України. Найстаріший з них у Скрентоні вперше почав виготовляти сталеві снаряди на початку 1950-х років для Корейської війни.

Протягом усього виробничого процесу працівники проводять перевірку якості заготовок. Після заливки вибухівки снаряди проходять навіть крізь рентгенівські промені, що виявляють будь-які порожнини всередині снарядів, які можуть негативно вплинути на бойове застосування боєприпасів. Це одна з остаточних перевірок якості, яку проходять артилерійські боєприпаси.

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Далі деякі снаряди відправляються в Юму, штат Арізона, де на полігоні вони будуть вистрілені з гаубиць. Якщо вони пройдуть випробування, то решта десятків тисяч снарядів, зроблених у цьому місяці, будуть затверджені для використання.

Як повідомлялося, США надішлють Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням.

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