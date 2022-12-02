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В Україні з'явилося нове міністерство: хто його очолить

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні з'явилося нове міністерство: хто його очолить
Консолідувати роботу нового міністерства буде новий віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков
фото з відкритих джерел

Нове об’єднання перейменовано на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Сьогодні, 2 грудня, уряд створив нове міністерство об’єднавши Міністерство інфраструктури та Міністерство розвитку громад та територій в Україні. Його очолить віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та представник Кабінету міністрів у Раді Тарас Мельничук.

«На засіданні уряду ухвалили рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій. Це дасть можливість більш ефективно планувати й реалізовувати процес відновлення», - зазначив Шмигаль.

Нове об’єднання перейменовано на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Дане об'єднання дасть можливість більш ефективно планувати й реалізовувати процес відновлення. Наступного року на програму екстреного відновлення Україні необхідно 17 мільярдів доларів.

«Уряд перебуває на постійному контакті з партнерами, аби залучити ці кошти»,- пояснив Шмигаль

Консолідувати роботу нового міністерства буде новий віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков.

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду віцепрем’єра – міністра інфраструктури та регіонального розвитку.  30 листопада стало відомо, що нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав заяву про звільнення.

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Теги: міністр Денис Шмигаль Олександр Кубраков уряд

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