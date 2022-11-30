Кубраков прокоментував свою «відставку»

Кубраков йде на підвищення

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков запевнив, що його заява про звільнення нічого не змінює і він продовжує працювати в Кабміні. Про це глава Мінінфраструктури сказав в ефірі телемарафону.

«Це нічого не означає, працюємо, як працювали. Все нормально», – заявив міністр.

Він також підтвердив, що продовжує бути членом українського уряду.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав заяву про звільнення.

Однак вже повідомлялося, що Кубраков може здобути нову посаду в Кабміні: його заплановано перевести на посаду віце-прем'єр-міністра. Однак спочатку треба проголосувати за звільнення. Потім в той самий день коаліція подасть постанову на призначення віце-прем’єр міністром і пропозицію об’єднати два міністерства (інфраструктури та регіональної політики).